I ragazzi terribili di Mister Mazzarri 

È proprio vero che alla lunga il lavoro paga. Mazzarri ci ha messo un po’ per pesare il valore dell’intera rosa, capire su chi poter contare. Ha trovato nelle emergenze, paradossalmente, soluzioni insospettabili e ha avuto bisogno del mercato per chiudere il cerchio. Forse anche di certe sberle (perché il record di tiri subiti a San Siro contro l’Inter e la figuraccia in casa con l’Udinese fanno ancora rumore). Ma se il risultato alla fine è questo, ne è valsa la pena aspettare soffrendo, col doppio merito del presidente Giulini per averlo innanzitutto scelto e, soprattutto, difeso e confermato quando la situazione sembrava essere precipitata.

Dieci punti nelle ultime cinque partite, quanti ne aveva racimolati in tutto il girone d’andata. È proprio un altro Cagliari, riassapora così il profumo della libertà e allarga gli orizzonti. Con un cambio di marcia (e mentalità) pazzesco, coinciso con l’inizio del 2022 e figlio di scelte forti (alcune dolorose) e un mercato mirato (e coerente). Impensabile solo due mesi fa. E anche quando ha perso (è capitato una volta nel nuovo percorso, all’Olimpico contro la Roma), lo ha fatto con l’onore delle armi dimostrando di aver acquisito ormai una propria identità. Una ricrescita continua e lineare, insomma. Domenica a Bergamo, però, è successo qualcosa di straordinario: sul campo di una delle big del campionato, senza punte di ruolo e punti di riferimento, con un terzetto difensivo mai visto prima e l’età media della squadra (26,5) a scendere ulteriormente. Un’impresa che è già storia. Con una prova collettiva, ma due protagonisti su tutti: il fantasista Pereiro, che ha deciso il match con una doppietta, e l’allenatore Mazzarri, che questa vittoria l’ha costruita pezzo per pezzo già in settimana.

Dieci punti nelle ultime cinque partite, quanti ne aveva racimolati in tutto il girone d’andata. È proprio un altro Cagliari, riassapora così il profumo della libertà e allarga gli orizzonti. Con un cambio di marcia (e mentalità) pazzesco, coinciso con l’inizio del 2022 e figlio di scelte forti (alcune dolorose) e un mercato mirato (e coerente). Impensabile solo due mesi fa. E anche quando ha perso (è capitato una volta nel nuovo percorso, all’Olimpico contro la Roma), lo ha fatto con l’onore delle armi dimostrando di aver acquisito ormai una propria identità. Una ricrescita continua e lineare, insomma. Domenica a Bergamo, però, è successo qualcosa di straordinario: sul campo di una delle big del campionato, senza punte di ruolo e punti di riferimento, con un terzetto difensivo mai visto prima e l’età media della squadra (26,5) a scendere ulteriormente. Un’impresa che è già storia. Con una prova collettiva, ma due protagonisti su tutti: il fantasista Pereiro, che ha deciso il match con una doppietta, e l’allenatore Mazzarri, che questa vittoria l’ha costruita pezzo per pezzo già in settimana.

I conti tornano

È proprio vero che alla lunga il lavoro paga. Mazzarri ci ha messo un po’ per pesare il valore dell’intera rosa, capire su chi poter contare. Ha trovato nelle emergenze, paradossalmente, soluzioni insospettabili e ha avuto bisogno del mercato per chiudere il cerchio. Forse anche di certe sberle (perché il record di tiri subiti a San Siro contro l’Inter e la figuraccia in casa con l’Udinese fanno ancora rumore). Ma se il risultato alla fine è questo, ne è valsa la pena aspettare soffrendo, col doppio merito del presidente Giulini per averlo innanzitutto scelto e, soprattutto, difeso e confermato quando la situazione sembrava essere precipitata.

Il capolavoro di Bergamo

Allenatore vecchio stile, un martello sul campo e spietato stratega. A volte forse esagera con la pretattica e con certi atteggiamenti in panchina, ma sa leggere le partite come pochi e spreme gli organici sino all’ultima goccia. Se poi fiuta il talento o apprezza il giusto approccio, se ne frega della carta d’identità. C’è il suo zampino, insomma, sul blitz di Bergamo, contro Gasperini, tra l’altro, uno dei più grandi rivali. Ha messo sotto scacco l’Atalanta andando a prenderla uomo per uomo con marcature personalizzate, asfissianti, e un’organizzazione difensiva capillare, ma con un atteggiamento sempre propositivo e senza mai arretrare di mezzo metro. E appena la Dea ha allenato la presa e concesso qualche spazio in più, si è preso la partita sfruttando la qualità di Pereiro e la spregiudicatezza dei suoi ragazzi terribili, sempre più consapevoli delle proprie potenzialità.

L’altra faccia rossoblù

Bellanova e Lovato sono due certezze ormai, anche Goldaniga sembra esserci da una vita (lo stesso Carboni, reduce dal Covid, è subentrato nel finale con fermezza e autorità). Obert l’ultimo gioiello in vetrina mentre Grassi, Deiola e Marin garantiscono equilibrio e sostanza in mezzo al campo. Tutti di grande prospettiva. Il trucco, chiaramente, sta nel saperli assemblare e renderli allo stesso tempo propedeutici alla squadra anche senza il supporto dei vari Joao Pedro, Pavoletti, Nandez o Ceppitelli. Lui ci è riuscito e ha lasciato il “Gewiss Stadium” da trionfatore ridando al Cagliari più di un motivo per ricominciare a sognare. La strada per la salvezza, però, resta lunga e tortuosa.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata