I privati salvano le notti bianche 

Si accendono le prime luci sulle notti d’estate. Ma l’organizzazione degli eventi sotto le stelle è appesa a tre principi indissolubili: disponibilità, entusiasmo e collaborazione. Per andare a dama si passa dalle condizioni dell’associazione Passioni d’Ogliastra che ha manifestato l’intenzione di promuovere le notti bianche del giovedì cancellate dall’emergenza sanitaria e ora invocate dalla popolazione assetata di normalità. L’ha fatto a parole durante l’assemblea di sabato in Comune, lo ribadirà oggi formalmente protocollando la richiesta.

Gli ostacoli

Notti bianche sì ma solo col dec, acronimo estemporaneo di disponibilità, entusiasmo e collaborazione. Che altro non sono che le condizioni imprescindibili affinché il progetto vada in porto. «Non è possibile che per il terzo anno di fila saltino le notti bianche», è il primo commento di Cecilia Chiai, 53 anni, regina di Tortolì in fiore e presidente dell’associazione Passioni d’Ogliastra che ha espresso la volontà di organizzare le manifestazioni estive sulla scorta dell’esperienza maturata nel periodo pre-pandemia. Sul fatto che le notti bianche generino entusiasmo tra i commercianti non c’è alcun dubbio: lo conferma l’adesione in massa al gruppo Whatsapp creato sabato pomeriggio. «Ci sono già le attività principali coinvolte nel circuito delle notti bianche, dai bar ai ristoranti e alle pizzerie. Ma stanno aderendo anche le altre attività», ammette la Chiai. Chiaro però che il circus abbia bisogno di essere alimentato finanziariamente e le quote degli imprenditori non sono sufficienti. «Confidiamo che l’amministrazione possa impegnare una quota importante. Sabato ci è stato dato un okay di massima e ora vediamo se si riesce a quagliare. Siamo fiduciosi».

I costi

Difficile oggi ipotizzare una stima di spesa in vista delle notti bianche, la rassegna che il Comune non può organizzare direttamente ma solo avvalendosi della collaborazione di un’associazione o della Pro loco (che non c’è più). «Anche perché dai primi sondaggi effettuati - puntualizza Cecilia Chiai - rispetto all’ultima edizione del 2019 i costi hanno subito incrementi. Mi riferisco ad esempio agli artisti che dovrebbero partecipare agli spettacoli. Quindi di conseguenza va trovato un punto d’incontro con l’amministrazione». Il tempo stringe e Passioni d’Ogliastra vorrebbe riuscire a organizzare il primo evento il 7 luglio.