I primi turisti nel rifugio della discordia 

L’allestimento museale, già pronto, è uno dei punti di forza dell’intero programma. Restaurate sotto l’alta sorveglianza della Soprintendenza pure le scritte di epoca fascista. Frasi impresse sulle pareti della ex caserma, motivo di polemica sui social, ma che fanno parte integrante del percorso museale e, soprattutto, sono la testimonianza della storia d’Italia. «Siamo stanchi ma soddisfatti, – ammette Doris Zaccaria della cooperativa “Il Quinto Elemento” – e ci ha fatto piacere sapere che chi aveva già conoscenza di questi luoghi, sia rimasto piacevolmente colpito dall’opera di restauro. Turisti, ciclisti e camminatori: in tanti hanno apprezzato il progetto e ci hanno incoraggiato».

La cooperativa “Il Quinto Elemento” ha avuto in concessione il compendio di Punta Giglio per nove anni più altri nove, grazie a un articolato progetto risultato vincitore del bando indetto nel 2017 dall’Agenzia del Demanio dal titolo: “Cammini e Percorsi”. Pixel Studio, degli architetti Stefano Govoni e Diego Masala, ha firmato l’elaborato per la creazione di venti posti letto, un ristorante con 80 coperti e una vasca-piscina ancora non realizzata. I lavori sono stati rinviati per rispettare il calendario della riproduzione di alcune specie della falesia.

I primi clienti del “Rifugio di Mare” di Punta Giglio sono arrivati domenica per un pranzo a base di prodotti tipici del territorio. La coppia di turisti inglesi ha così potuto inaugurare il nuovo corso delle ex postazioni antiaeree trasformate in camere incastonate tra il verde della macchia mediterranea e il blu del mare di Capo Caccia, con annesso un ristorante. Un luogo che offre natura e storia, perché c’è anche un museo all’aria aperta che racconta cosa ha rappresentato quel luogo durante la seconda guerra mondiale: la Ex Batteria militare S.R. 413, una serie di edifici degli anni ‘40 realizzati dalla Marina. Tredici manufatti, tra casette, postazioni per le mitragliere e bunker, il tutto abbandonato da decenni.

Il bando

Bene culturale

Nell’ex caserma sono state ricavate sei camere, utilizzando le stanze dove un tempo alloggiavano gli ufficiali. Nell’ex rimessa c’è una camera attrezzata per le persone diversamente abili. L’iter burocratico per il “Rifugio di Mare” non è stato semplice. Dopo aver atteso le autorizzazioni di 14 enti la cooperativa milanese si è dovuta confrontare con un comitato di cittadini decisamente contrario al progetto di Punta Giglio.

In questi mesi sono stati promossi raccolte di firme e sit-in per chiedere lo stop ai lavori e sono state presentate denunce alla Procura e alla Commissione Europea.

