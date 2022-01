I presidi sardi: «A scuola mettiamo l’elmetto» 

«Non so più che cosa significhi fare la dirigente scolastica: tutto il mio tempo è bruciato dal lavoro per far funzionare la scuola malgrado i casi di Covid tra personale e alunni». Alessandra Patti è la dirigente dell’istituto comprensivo di Sestu, l’unica scuola sarda con la qualifica di polo nazionale per le avanguardie educative. Parla di sé ma in realtà parla di tutti i capi d’istituto come lei, particolarmente per quanto riguarda scuole dell’infanzia, elementari e medie, riunite appunto negli istituti comprensivi, il cui principale scopo è consentire di ridurre il numero dei dirigenti scolastici. «Abbiamo cinquanta alunni positivi al Covid, cioè uno su venti, sparsi nelle 45 classi. Di queste, nove sono in dad e sette in sorveglianza, e in 30 classi abbiamo un alunno positivo». Significa che in ciascuna di quelle classi la didattica è mista: in presenza e a distanza.

La confusione

Alle scuole arrivano le mail di genitori che segnalano la positività del figlio, «ma spesso non sappiamo da quando e com’è avvenuta la diagnosi», sospira Patti. Un disastro, insomma, particolarmente nelle scuole dell’obbligo per via di regole più restrittive su quarantene e Dad. E la situazione peggiora se la scuola è suddivisa in più sedi: «Ho oltre venti positivi sparsi tra le varie classi e un paio di classi in dad, e questo causa grandi difficoltà organizzative», dice ad esempio Aldo Pillittu, presidente del liceo classico Siotto a Cagliari, «ma paradossalmente sono un privilegiato: il Siotto è tra i pochi istituti che ha la sede unica e mi rendo conto delle difficoltà dei dirigenti di altre scuole». Pescandone uno a caso, è interessante sentire la voce di Daniela Montixi, dirigente scolastica delle medie “Ugo Foscolo” e della direzione didattica di Is Mirrionis: «In tutto, 1.500 alunni e navighiamo a vista, come tutte le scuole. Abbiamo una decina di ragazzi positivi su 900 nelle due sedi della “Foscolo”, molte classi in dad e siamo tutti in sofferenza, soprattutto gli istituti comprensivi». Montixi la butta in filosofia: «Quel che non ci ammazza, ci ingrossa». D’altra parte, sulle lezioni in presenza finché è possibile il Governo ha deciso di poggiare la propria credibilità, «ma noi inviamo i tamponi e l’Asl non riesce a processarli e ci vorrebbero indicazioni più precise dal Governo per sapere come comportarci di fronte ai casi di positività», conclude Montixi.

Lo screening

«Qui al comprensivo Allori di Iglesias», riflette la dirigente, Franca Fara, «ci ha salvati lo screening fatto prima dal rientro delle vacanze, che ha individuato sedici positivi su 650 alunni: non hanno messo piede a scuola. Ecco perché non abbiamo avuto la necessità di ricorrere alla didattica a distanza nelle nostre scuole e questo aiuta molto», aggiunge Fara, «ma per quanto riguarda la dad sappiamo che, considerata l’alta infettività della variante Omicron, è possibile che presto dovremo farvi ricorso anche noi. Certo, se il servizio di Igiene pubblica ci supportasse per quanto riguarda i tamponi, gestire le scuole sarebbe assai meno complicato. E poi, non è giusto che le famiglie debbano pagare i tamponi in farmacia per i figli a seconda del tipo di scuola cui sono iscritti».