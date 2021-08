I pontili cadono a pezzi, è allarme 

I divieti ci sono ma nessuno sembra curarsene e così non è raro imbattersi in solitari pescatori che trascorrono ore e ore in attesa che una spigola abbocchi o ragazzi che si avventurano in gare di tuffi. Eppure i tre pontili di Torregrande sono un concentrato di pericoli: pilastri erosi dall’acqua, ferri arrugginiti che spuntano dal cemento e porzioni di molo che a ogni mareggiata si sbriciolano come castelli di sabbia. L’ultima ordinanza che vieta l’accesso al bagnasciuga in prossimità della terza banchina è di poche settimane fa e porta la firma del sindaco Lutzu: divieto di transito pedonale e veicolare in tutta la zona.

I rischi

I segni lasciati dal tempo e dagli agenti atmosferici sono ben evidenti nelle strutture attorno alle quali, un tempo, si era sognato di costruire uno sviluppo turistico per la borgata. Invece, solo incuria e degrado. «Abbiamo le mani legate - dichiara l’assessore all’Ambiente, con delega alle frazioni Gianfranco Licheri - Tempo fa ho inviato alla Regione una comunicazione nella quale evidenziavo la situazione di pericolo nella zona. Nei prossimi giorni solleciterò ulteriormente per chiedere un intervento di messa in sicurezza». Nella prima delle tre banchine, pilastri sempre più traballanti sorreggono a stento ciò che resta della struttura che si affaccia sul mare. Restano i vistosi cartelli che mettono in guardia chi si avvicina sul rischio crolli e un muro, realizzato anni fa dal Comune per impedire l’accesso a bagnanti, visitatori e pescatori sportivi, ma che viene scavalcato con estrema facilità.

Il futuro

La situazione si è fatta ancora più ingarbugliata lo scorso aprile, con l’approvazione della legge regionale che disciplina il riassetto amministrativo sul demanio marittimo. Il rilascio dei titoli concessori è diventato di esclusiva competenza regionale, mentre le amministrazioni locali devono occuparsi dei Piani di utilizzo dei litorali. La sorte dei pontili, dunque, si decide negli uffici cagliaritani, anche se immaginare un progetto di recupero è difficile per via dei costi.

