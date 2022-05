«I playoff? Un altro campionato» 

«Limitare le caratteristiche avversarie ed esaltare le proprie, sapendo che i playoff sono un altro campionato»: così il coach Piero Bucchi presenta la fase della stagione dove si gioca per lo scudetto. I quarti hanno proposto l'inedito accoppiamento con Brescia che inizia domani alle 20.45, a differenza degli altri scontri, tutti in programma oggi: Milano-Reggio Emilia, Venezia-Tortona e Virtus Bologna-Pesaro. L'allenatore della Dinamo è fiducioso: «I ragazzi hanno lavorato bene, stiamo curando alcuni dettagli e soprattutto c'è voglia di giocare i playoff. Siamo consapevoli della forza di Brescia, ma non abbiamo timori. Siamo sicuri che sarà una bella serie».

Coach Bucchi enuclea i punti di forza dell'avversaria: «Mitrou-Long e Della Valle sono la coppia di guardie che ha prodotto più punti in campionato, cercheremo di limitarli e allo stesso tempo di farli preoccupare quando sono in difesa attaccandoli. Ma c'è anche Brown che è forte sia in attacco sia in difesa. Poi sono pericolosi nella transizione e a rimbalzo, quindi dovremo impedire che facciano contropiede e si esaltino e dobbiamo fare attenzione a tutti quanti sui rimbalzi, perché sotto i tabelloni ci vanno anche guardie e ali». Di sicuro Bucchi sa come si affrontano i playoff scudetto: dopo Ettore Messina è tra i coach più presenti. Questa è la tredicesima volta. Il bilancio è di 42 vittorie in 87 partite giocate sulle panchine di Brindisi, Milano, Treviso, Roma e Rimini. Ha vinto la serie A2, Coppe Italia e Supercoppe però mai lo scudetto.

Diop e i suoi tifosi

Una curiosità: a parte i tifosi che dall'isola raggiungeranno la Lombardia, il senegalese di formazione italiana Ousmane Diop avrà dalla sua anche la famiglia Caruso: «Con loro ho vissuto 5 anni quando mi allenavo con Udine, mi hanno aiutato tantissimo». L'anno scorso di questi tempi il pivot Diop era impegnato nei playoff di A2 con Torino. «Siamo arrivati sino all'ultima partita e all'ultimo tiro. Ha vinto Tortona. Certo, nei playoff di serie A la fisicità sarà di ben altro livello. Noi dobbiamo lottare su ogni possesso e su ogni rimbalzo, perché loro fanno così con tutti e cinque i giocatori». Diop fa anche un'altra rivelazione: «Tra i giocatori di Brescia dico occhio a Brown che per me è il miglior difensore della serie A. Lo guardavo e volevo diventare come lui in difesa, mentre in attacco sto lavorando per migliorare il tiro da fuori e farò così anche in estate».

Obiettivo: vincere una delle due trasferte, domani o mercoledì, per sfruttare poi il “doppio servizio” al PalaSerradimigni. «Il pubblico di Sassari è speciale, noi sentiamo molto il loro aiuto, anche quando le cose non andavano abbastanza bene, dopo aver perso una partita, ci hanno chiamato sotto la curva e dato energia».