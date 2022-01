I pini secolari stanno morendo  

Il pino ultrasecolare di via Lungomare è un paziente in coma. Rischia di morire, forse perché in tempo di siccità ha incontrato l’acqua ad alto tasso di salinità. Un contatto quasi letale. Ma è tutta la pineta che s’affaccia sul mare di Arbatax a godere di salute cagionevole: gli alberi sono sorvegliati speciali degli esperti di Forestas. Ma nel caso dei pini che sovrastano la collina di Batteria il nemico è il famigerato coleottero curculionide. Al capezzale dell’oasi naturalistica del borgo marinaro il sindaco di Tortolì, Massimo Cannas, ha chiamato gli specialisti in servizio alla direzione territoriale di Forestas coordinati da Michele Puxeddu, componente dell’Accademia italiana di Scienze forestali.

La situazione

L’agonia del pino, che ha un’esistenza stimata di 140 anni, come confermano anche alcuni storici scatti fotografici di Arbatax, è iniziata l’estate scorsa a causa della siccità, prolungata perché anche le stagioni precedenti non sono state particolarmente piovose. Secondo gli esperti, cui si è rivolto il primo cittadino nel tentativo di salvare un patrimonio ambientale inestimabile, è probabile che trovandosi molto vicino al mare le radici abbiano esplorato alla ricerca d’acqua quella ad alto tasso di salinità. L’incrocio ha avviato il deperimento del pino ultrasecolare che può condannarlo a morte. I consulenti (a costo zero) di Forestas monitorano costantemente le condizioni del pino, che risulta in avanzato stato di sofferenza, e insieme al primo cittadino ne decideranno le sorti a febbraio. Se peggiorà occorrerà tagliarlo. Benché la realtà racconti di un albero in deperimento, esperti e amministratori confidano che il pino possa riprendersi rispetto alle difficoltà stagionali e climatiche in genere.

Il monitoraggio

Gli altri pini che fanno da cornice ad Arbatax pesentano sintomi diversi rispetto al loro simile che domina il giardino della stazione ferroviaria. Diversi gli arbusti ostaggio del coleottero, che proprio nel pino ha la pianta ospite prediletta per la deposizione delle uova. I pini manifestano sintomi di deperimento naturale dovuto a siccità e calore estremi vissuti l’anno scorso e che possono essere combattuti con normali interventi colturali. Altre pinete del litorale ogliastrino, come nel caso di Bari Sardo, mostrano altri sintomi legati alle variazioni della linea di costa e alle mareggiate con forti venti marini.