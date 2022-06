I parcometri? Sono da buttare 

Delle otto colonnine per il bike sharing in piazza Fra Locci una è inclinata. È la prima della fila, sull’agorà che era stata individuata per ospitare l’ambizioso progetto di bici condivisa. L’iniziativa non è mai decollata in tutte le sue potenzialità e oggi le colonnine, al pari di quelle installate in piazza Porto Frailis sono inutilizzate. Non c’è nessun appalto di gestione del servizio e dunque, al netto delle prospettive future, dal 2019 le colonnine sono carcasse di ferro ingombranti. Lo stesso vale per i parcometri: il servizio dei ticket è sospeso da novembre ma le macchinette, di vecchia concezione e mai adeguate ad accettare carte di credito e bancomat, sono rimaste in piedi sulla via dello shopping e al mare. Di recente una colonnina nella zona centrale di via Monsignor Virgilio è stata abbattuta da un automobilista incauto. In sostanza sono tutti residui di servizi che non funzionano.

Il bike sharing

Due postazioni, piazza Fra Locci e Porto Frailis, con 8 colonnine per 16 bici pronte all’uso. Fra il 20 maggio 2016 e il primo luglio dello stesso anno il servizio ha fruttato 286 euro. In media sono stati attivati 35 abbonamenti giornalieri al costo di 8 euro. Numeri che lasciavano intravedere un futuro roseo per il servizio. Il kit completo era costato 37 mila euro, tra biciclette, opere accessorie e totem informativi. Poi è cessato il contratto e oggi le colonnine mostrano i primi segni di un inevitabile arrugginimento.

La sosta non si paga

Dagli inizi di novembre 2021 il parcheggio non si paga. Scaduto il contratto siglato nel 2013, la Project Automation di Monza e il Comune si sono detti addio. Sembrerebbe che una società del settore con sede a Oristano abbia manifestato (tiepido) interesse all’affare. Tuttavia i parcometri sono ancora in posizione e nessun cartello informa gli utenti della strada, soprattutto i turisti, sul servizio sospeso. Sono in tanti quelli che si rivolgono ai commercianti per sapere se il ticket va pagato o meno.