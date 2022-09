I parchi si trasformano in palestre all’aperto 

«Un’esperienza assolutamente positiva che ha visto un numero alto di partecipanti non solo fra i bambini ma anche e soprattutto fra gli adulti», aggiunge Elisabetta Contini, assessora allo sport, «un’ottima occasione per socializzare attraverso lo sport che i cittadini di Quartucciu hanno gradito». Il progetto è nato durante la fase più acuta della pandemia, che ha costretto alla chiusura di palestre e centri sportivi, generando una grande richiesta di spazi all’aperto per la ripresa delle attività sportive in sicurezza.

Il programma di attività gratuite da realizzarsi durante il progetto (l’orizzonte è di almeno un anno), è molto ampio. Si va dal rugby al tennistavolo, passando all’atletica e alla danza, fino ad arrivare alla pallavolo e alle arti marziali. Ma non solo saranno previste giornate a tema “sport e sociale” o “sport e salute”, incontri formativi e informativi su tematiche specifiche, in favore dell’intera comunità, con lo scopo di promuovere messaggi e campagne di sensibilizzazione su temi sociali e sui corretti stili di vita.

«È stata una bellissima giornata di sport, sudore ma anche di risate e socializzazione perché lo sport è salute, benessere non solo fisico ma anche e soprattutto psicologico sia per i bambini e ragazzi che per gli adulti e sono sicuro che ci sarà un alto numero di partecipanti», evidenzia Gino Melis, presidente del consiglio comunale e karateka, «con questo progetto abbiamo visto avviare un nuovo modello di fruizione dei parchi pubblici che diventano palestre a cielo aperto gestite da associazioni e società sportive del territorio».

Qualcuno gioca a pallavolo. Altri, invece, si divertono a saltare con la corda. C’è anche chi ha dato il via a una vera e propria sfida a tennistavolo. E chi, invece, si dedica al fitness. Un mix di attività sportive gratuite dedicate a uomini, donne e bambini di tutte le età che, ieri, hanno trasformato il parco di via Solarussa in una palestra a cielo aperto.

Le attività

L’opportunità

«Ho ritenuto importante partecipare al bando perché ritenevo fosse un’opportunità da non perdere e che poteva qualificare i nostri parchi dando al contempo la possibilità ai cittadini di usufruire di un’area attrezzata per fare sport», evidenzia Elisabetta Contini, assessora allo sport, «i tempi erano stretti e molti mi suggerivano di lasciar perdere, ma sono stata cocciuta e dopo aver coinvolto l’assessore ai lavori pubblici Walter Caredda perché il suo assessorato collaborasse, abbiamo ottenuto il finanziamento e realizzato tutto questo».

Il programma

“Sport nei Parchi” è stato ideato da Sport e Salute S.p.a., la società dello Stato per la promozione dello sport, in collaborazione con Anci (Associazione nazionale Comuni Italiani) e il Comune di Quartucciu, attore e beneficiario del progetto. La palestra a cielo aperto, infatti, abbraccia tutta l’Italia anche grazie alla tecnologia QR Code che permette di fare sport con le legende della ginnastica Jury Chechi e Anzhelika Savrayuk che hanno registrato programmi di allenamento specifico per ogni attrezzo. «La società è sempre attenta ai territori perché vuole favorire il diritto allo sport di tutti», afferma Vito Cozzoli, presidente e amministratore delegato di Sport e Salute, «la partenza della linea di intervento 2 del progetto “Sport nei Parchi” aggiungerà valore all’idea che lo sport è e deve essere accessibile a ogni area del Paese».

