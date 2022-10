I parcheggi sulla Statale? Illegittimi 

Illegittima l’istituzione dei parcheggi con disco orario sulla Statale 126 che attraversa il centro abitato. Il Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, con un decreto ha accolto il ricorso presentato dall’Anas contro il Comune di Arbus e il Ministero dell’Interno, limitatamente all’annullamento delle ordinanze del sindaco per la sosta a tempo di 60 minuti. Bocciata, invece, la richiesta di condanna dell’amministrazione al ripristino dei luoghi. L’area è quella delle vie Repubblica, Costituzione e Libertà che coincidono con la Statale, da qui l’opposizione di Anas. Le strisce, tuttavia, almeno per ora, restano.

Il decreto

Nel rispetto del parere del Consiglio di Stato «la censura della ricorrente è fondata, dal momento che l’istituzione e la regolamentazione oraria di un parcheggio è un atto gestionale e non politico». Pertanto come prevede il «Testo unico degli enti locali l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti del settore». In questo caso non spettava al sindaco, Paolo Salis, firmare le due ordinanze, una a dicembre dello scorso anno e l’altra a gennaio 2022. Atti che hanno rinnovato la segnaletica orizzontale e portato alla delimitazione di 170 parcheggi a tempo. Per il Capo dello Stato «le altre doglianze dell’Anas non potrebbero essere esaminate, perché investirebbero profili rientranti nella discrezionalità amministrativa che ha natura tipicamente ed esclusivamente impugnatoria». Dunque «inammissibile la domanda di condanna al ripristino dei luoghi, in quanto estranea ai provvedimenti che competono al Presidente della Repubblica».

La via extragiudiziale

Il decreto ha posto fine a una parte del contendere, per sapere se cancellare o conservare le strisce che delimitano gli stalli, occorre rivolgersi al Tribunale. Sarebbe la terza azione legale, dopo quella di fronte al giudice di pace per l’annullamento delle 14 multe, per complessivi 12.124 euro, di Anas contro il Comune e il ricorso al Presidente della Repubblica. A questo punto il primo cittadino cerca la mediazione. «Dopo l’esito del ricorso e il rinvio di questi giorni a fine ottobre per la sentenza del giudice di pace – dice Salis – ho preso contatti con i dirigenti dell’Anas. Un colloquio sereno e finalizzato a mettere da parte le controversie. Massima collaborazione a patto di una soluzione che rispetti il Codice della strada e la sicurezza di automobilisti e pedoni».