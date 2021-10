I nuraghi approdano alla fiera 

Percorsi multimediali, spettacoli, conferenze per divulgare al pubblico gli studi più aggiornati sull'archeologia in Sardegna, ma anche laboratori sperimentali, dove saranno simulate le antiche tecniche che i nuragici utilizzavano per plasmare e creare oggetti di uso quotidiano.

Sono questi gli ingredienti di “Archeologika”, evento promosso dalla Regione, in collaborazione con la Camera di Commercio, che si svolgerà dal 5 al 7 novembre nel quartiere fieristico. L'intento è di promuovere in modo più incisivo il turismo culturale regionale, ”Nuragica”, percorso immersivo e multisensoriale nella storia della civiltà dei Nuraghi, dall'ossidiana all'epoca Romana, che si snoda in uno spazio di 700 metri quadrati dove, con una serie di scenografie e ambientazioni, sono state riprodotte parti di villaggi, nuraghi e rituali. L'ingresso sarà gratuito.

I finanziamenti

L'iniziativa, che rientra in un progetto di valorizzazione più ampio, partito a dicembre 2020, è stata finanziata con 900mila euro dall’assessorato regionale del Turismo. Nella manifestazione sono stati coinvolti docenti universitari degli atenei di Cagliari e Sassari, archeologi e ricercatori.

I dettagli sono stati illustrati ieri mattina dall’assessore regionale del Turismo, Artigianato e Commercio, Gianni Chessa, e dal presidente scientifico dell'evento, Alberto Moravetti, archeologo e già docente ordinario di Preistoria e Protostoria nella facoltà di Lettere e Filosofia di Sassari. Tra i testimonial degli eventi collaterali, che si svolgeranno in differenti giorni e in altri centri dell’isola, ci saranno il geologo e divulgatore scientifico Mario Tozzi, il critico d'arte Vittorio Sgarbi, il conduttore televisivo Roberto Giacobbo e l'attrice Isabel Russinova. Nel quartiere fieristico è atteso l'armonicista Moses Concas, vincitore della settima edizione di Italia's Got Talent che, con l'accompagnamento delle launeddas, proporrà il suo repertorio e musiche composte ad hoc per “Archeologika”.

Siti archeologici

Saranno presenti 26 società che si occupano della gestione di una parte dei 66 siti archeologici, che si trovano in 33 comuni sardi, e che saranno a disposizione per dare informazioni ai visitatori.

«Dobbiamo mettere in luce la nostra cultura identitaria, che rappresenta una grande opportunità economica e di crescita per tutta la Sardegna», ha spiegato Chessa. «Abbiamo oltre 7mila nuraghi e i Giganti di Mont’e Prama. Uno, tra l'altro, l’abbiamo portato a Berlino, a San Pietroburgo e, prossimamente, sarà esposto a Salonicco e a Napoli».

Restano i problemi legati alla gestione e alla fruizione di tanti monumenti archeologici, anche se la Regione vorrebbe stimolare chi parteciperà ad “Archeologika” a visitare poi i siti dal vivo. «Con l’evento», ha concluso Chessa, «vogliamo rafforzare l’accordo tra il pubblico e il privato, per promuovere i siti. Per portare le persone a visitarli, servono guide specializzate, ma anche investimenti forti per valorizzarli».