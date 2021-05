«I nuovi poveri? Chi ha perso il lavoro» 

Prima della crisi economica provocata dalla pandemia avevano un reddito che gli permetteva di condurre una vita dignitosa, oggi sono costretti a bussare alle porte della parrocchia per ricevere generi alimentari o farsi pagare le bollette. I nuovi poveri del paese sono soprattutto artigiani, che con l’avvento del Covid-19 hanno visto la propria attività finire sul lastrico e talvolta non riescono a mettere insieme il pranzo con la cena.

In parrocchia

Don Gianni Locci è il parroco che quotidianamente riceve le richieste d’aiuto di decine di persone, e, con la collaborazione della Caritas e dei Servizi sociali del Comune, contribuisce a dare un po’ di speranza a chi l’ha perduta: «Muratori, elettricisti e tante altre figure professionali che gravitano attorno al mondo dell’artigianato,:sono questi i nuovi indigenti che chiedono sostegno alla parrocchia. Parliamo di gente che sino a poco più di un anno fa aveva un reddito fisso, ma che oggi lavora sempre più saltuariamente. Complessivamente sono più di 200, tra vecchi e nuovi assistiti, i cittadini che richiedono il nostro aiuto».

I bisogni

Cibo, vestiario, medicinali, bombole del gas ma anche bollette: attraverso la rete di sostegno messa in piedi dalla Caritas di Capoterra si provvede a soddisfare le esigenze di base di chi non può provvedere al proprio sostentamento. «Rispetto Diciamo che rispetto a vent’anni fa il modo di aiutare le persone è cambiato – racconta padre Gianni - , non distribuiamo più denaro, perché a volte veniva utilizzato per dare sfogo alla propria ludopatia o soddisfare i propri vizi. A chi ha bisogno diamo buste della spesa e vestiti, oppure ci facciamo consegnare ricette mediche e bollette: i casi sono pochi, ma purtroppo devo dire che ci sono anche persone per le quali tutto sembra dovuto, e credono che la nostra rete di sostegno sia un bancomat».

La Caritas

Ada Sanna, coordinatrice della Caritas, è un po’ il braccio armato di padre Gianni, nel centro di via Vittorio Emanuele riceve gli aiuti che arrivano per i più bisognosi e provvede distribuirli: «L’associazione è in piedi da circa venticinque anni, a farla nascere fu il parroco Luigi Contu: oggi conta sette volontari, che quotidianamente si danno da fare per aiutare chi non ce la fa. Nel nostro centro arriva il vestiario donato dalla gente, noi ci preoccupiamo di smistarlo e di preparare le buste della spesa da distribuire alle famiglie bisognose».

Nei suoi anni di volontariato, Ada Sanna ha visto tantissime persone tendere la mano per ricevere aiuto, ma la pandemia ha portato anche a bussare alle porte dell’associazione i cosiddetti nuovi poveri: «Il mercato del lavoro troppo spesso richiede specializzazioni che chi possiede solo una formazione di base non ha, tanti che bussano alla nostra porta un mestiere ce l’hanno, ma non trovano lavoro: questo triste fenomeno, purtroppo, interessa tutte le categoria lavorative. Sino all’anno scorso erano poco più di 160 le persone inserite nei nostri elenchi: a quelle, oggi, se ne aggiungono altre 40, ma il timore è che il loro numero sia destinato ad aumentare».

160

Poveri

seguiti da diversi anni

40

Bisognosi

quelli emersi nell’ultimo anno

7

Volontari

della Caritas di Capoterra