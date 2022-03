«I nostri Romeo e Giulietta: quell’amore tra i saltimbanchi»  

«Non c’è dubbio che sia una Giulietta particolare perché alla storia dei due saltimbanchi si unisce quella di Veronica Franco. La storia prende spunto da un fatto realmente accaduto. Il re di Francia che andava a farsi incoronare, passò per Venezia oltre che per vedere una commedia dell’arte, direbbe il gossip di oggi, per intrattenersi con tale Veronica Franco che oltre ad essere una poetessa era una cortigiana onorata. Da questo gioco tra teatro e sensualità nasce il paradosso di fare interpretare Giulietta appunto a una cortigiana.

Certo non si può dire che gli manchi il coraggio. Altrimenti come avrebbe potuto prendere la più grande storia d’amore di tutti i tempi e plasmarla, trasformarla, darle una nuova vita. Marco Zoppello 35 anni, attore, autore e regista ha modellato la tragedia di Romeo e Giulietta di Shakespeare in un intreccio tra commedia dell’arte, teatro di strada e circo. Ne è nata una deliziosa pièce “Romeo e Giulietta L’amore è saltimbanco” di Stivalaccio Teatro - Teatro Stabile del Veneto, che arriva in Sardegna per un mini tour di cinque date per la Grande Prosa di Cedac. Il debutto domani alle 21 all’Auditorium comunale Nelson Mandela di Santa Teresa Gallura. Si prosegue martedì al teatro comunale di San Gavino Monreale, mercoledì al padiglione Tamuli, delle ex caserme Mura a Macomer, giovedì al teatro del Carmine a Tempio Pausania, per chiudere venerdì al Cine teatro Olbia. Sul palco con Zoppello, che recita e dirige, Anna De Franceschi e Michele Mori che si muovono sullo sfondo di una Venezia cinquecentesca tra amori, duelli e veleni.

Marco Zoppello, ha avuto l’ardire di trasformare persino Shakespeare?

«A quanto pare si. Abbiamo iniziato questa avventura nel 2013. Romeo e Giulietta è il secondo capitolo di una trilogia. Il primo è stato Don Chisciotte, l’ultimo sarà il Malato Immaginario di Moliere. Un viaggio nel mondo dei grandi classici, filtrato da questi commedianti dell’arte. Qui troviamo Giulio Pasquati che sono io e Girolamo Salimbeni che è Michele Mori alle prese con la più grande storia d’amore di tutti tempi e alla ricerca della Giulietta più adatta».

E che Giulietta tirano fuori, verrebbe da dire.

«Non c’è dubbio che sia una Giulietta particolare perché alla storia dei due saltimbanchi si unisce quella di Veronica Franco. La storia prende spunto da un fatto realmente accaduto. Il re di Francia che andava a farsi incoronare, passò per Venezia oltre che per vedere una commedia dell’arte, direbbe il gossip di oggi, per intrattenersi con tale Veronica Franco che oltre ad essere una poetessa era una cortigiana onorata. Da questo gioco tra teatro e sensualità nasce il paradosso di fare interpretare Giulietta appunto a una cortigiana.

Lei come si è avvicinato alla commedia dell’arte?

Tutto nasce con la fondazione della compagnia Stivalaccio Teatro. Ho conosciuto Michele Mori nel 2007 a un corso di commedia dell’arte a Venezia. Da lì è nata sia la compagnia, sia la voglia di indagare la commedia dell’arte. Una grande formazione per l’attore, è un teatro totale di movimento, di parola, di musica, di ritmo».

Ama spesso dire che il vostro è soprattutto un lavoro di Compagnia.

«Sì e ci tengo a ribadirlo. Ultimamente il teatro si sta trasformando in attori che hanno anche esperienze in tv e cinematografiche. Noi invece vogliamo riportare alla luce quella che era l’antica commedia all’italiana con le compagnie di giro, dove io sono il capocomico ma senza il lavoro di squadra la commedia dell’arte non si può fare».

Ha messo in scena Arlecchino, Don Chisciotte e adesso Giulietta, a quale di questi personaggi è più affezionato?

«Senza dubbio ad Arlecchino che mi ha dato tanto e poi ovviamente a Giulio Pasquati che con questa trilogia mi accompagna dal 2013».

Come è stato dirigere Giacomo Poretti (del trio Aldo, Giovanni e Giacomo), in “Funeral Home”?

«Emozionante. “Funeral Home” è una proposta che Giacomo aveva da tempo, insieme a sua moglie Daniela Cristofori che non è un’attrice ma lavora nel campo della psicologia. Si tratta il tema della morte in chiave comica. Perché i comici non devono avere paura ad affrontare nessun tema, tutto può essere proposto con leggerezza che non vuol dire superficialità. Come diceva Calvino la leggerezza “è planare dall’alto sulle cose”. E io condivido».

