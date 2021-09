«I nostri funghi vanno tutelati» 

Poco importa quali funghi hanno davanti: i buongustai raccolgono di tutto pensando al risotto che una volta a casa assaporeranno. Mettono nel cesto cardoncelli, prataioli, porcini, pioppini e tanto altro ancora. Questo perché in Sardegna ancora non esiste una legge che regola la raccolta. A breve però potrebbero esserci novità.

La richiesta

Il problema sulla mancanza di regole precise è emerso durante l'assemblea annuale dell’ Associazione micologica Arborea guidata da Adriano Cossu, da sempre impegnato per la tutela e la promozione di questo prelibato alimento. I soci però questa volta hanno deciso di fare fronte comune. La missione è solo una: contattare tutte le associazioni micologiche presenti nell’Isola per poi tutti assieme chiedere alla Giunta regionale una legge per la salvaguardia dei funghi.

La raccolta

Adriano Cossu fa il punto: «Tutti da sempre raccolgono i funghi che vogliono senza nessuna regola, e questo non va bene - ha detto il presidente dell’associazione di Arborea -. La raccolta eccessiva e quindi il prelievo incontrollato e indiscriminato danneggia l’ambiente. Servono regole precise su quanti funghi raccogliere, quali e dove. Come del resto avviene nelle altre Regioni. Siamo gli unici a non avere un disciplinare».

I rischi

Ci sono poi i rischi: «Con una legge precisa vengono tutelate anche le persone inesperte che non sanno riconoscere i funghi velenosi - va avanti Cossu -. Ora ci mettiamo al lavoro per proporre la richiesta alla Regione». Secondo l’associazione oltre che una legge precisa per tutelare la specie occorre anche istituire una sorta di patentino: «Sarebbe giusto e necessario far raccogliere i funghi solo a chi ha seguito dei corsi di formazione. Chi va alla ricerca deve sapere come operare per rispettare l’ambiente. Da alcuni anni purtroppo assistiamo a comportamenti che non possono essere accettati, sia per le modalità di prelievo, ma soprattutto per le quantità. In alcune Regioni si possono prelevare ad esempio massimo tre chili di funghi al giorno e solo nei periodi stabiliti». Qua invece nessuna regola, per ora.