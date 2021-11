«I nostri figli schiaffeggiati all’asilo» 

«Mio figlio rientrava dall’asilo sporco di vomito, capitava spesso. E a un certo punto lo abbiamo sentito leggero. La pediatra ci ha confermato che era sottopeso e ci ha consigliato di farlo mangiare a casa»: davanti ai giudici del Tribunale parla il padre di un bambino che nell’estate del 2018 non aveva ancora otto mesi. Il piccolo, secondo il pm Ilaria Corbelli, è una delle vittime dei maltrattamenti che sarebbero avvenuti all’interno dell’asilo comunale di Arzachena. L’uomo sentito ieri dal collegio presieduto da Camilla Tesi, in aula ha riconosciuto come suo figlio il bambino schiaffeggiato sul seggiolone, episodio documentato dai filmati effettuati dalla Polizia giudiziaria con microtelecamere. Il processo è quello a carico dell’educatrice Katia Tocca e di Paola Tali, rappresentante legale della coop che gestiva l’asilo nido comunale di Arzachena. Tocca, difesa dal penalista Jacopo Merlini, è accusata di maltrattamenti ai danni di diversi bambini, mentre Tali (assistita da Merlini insieme all'avvocato Sergio Diomedi) risponde della presunta omessa segnalazione dei maltrattamenti.

«Sono i nostri bimbi»

I fatti contestati dalla Procura risalgono a 2018 e per la prima volta, i genitori dei bambini hanno parlato davanti a un giudice. Si tratta delle persone che a suo tempo si sono rivolte al personale del Commissariato di Porto Cervo, tutte, successivamente, parti civili nel processo penale. Il pubblico ministero Ilaria Corbelli ha chiesto subito ai testimoni se nei filmati mostrati loro dalla Polizia hanno riconosciuto i loro bambini. La risposta è stata affermativa. I genitori del piccolo di sette mesi e mezzo hanno raccontato al giudice una serie di episodi dei quali non c’è traccia negli atti dell’inchiesta. «Ci accorgemmo anche – ha detto il padre del bambino – che a mio figlio venivano dati degli alimenti che non erano ancora compresi nella sua dieta, vista la tenerissima età». La madre del piccolo ha spiegato di non avere avuto la forza di vedere per intero i filmati e ha avuto un crisi di pianto in aula. I giudici (Camilla Tesi, Nicola Bonante e Marcella Pinna) hanno sospeso l’udienza. Ripreso il dibattimento è stato sentito il padre di un altro piccolo ospite della struttura comunale, il teste ha raccontato che il figlio aveva dei comportamenti anomali a casa, in particolare reagiva con aggressività alle sollecitazioni degli adulti. Anche in questo caso, secondo il pm, i maltrattamenti sarebbero consistiti in schiaffi. Le parti civili (Giovanna Poggi, Francesca Pileri, Domenica Gala, Christian Cicoria e Stefano Forgiarini) sono riuscite a ribaltare le conclusioni della Procura, che in una prima fase aveva chiesto l'archiviazione del fascicolo. Anche il Comune di Arzachena si è costituito in giudizio contro le imputate.

«Nessun reato»

Anche la difesa, però, ha fatto valere le sue argomentazione, ottenendo l'acquisizione di due atti di una certa importanza. Il penalista Jacopo Merlini, ha prodotto l’ordinanza del gip che negava le misure cautelari a carico di Katia Tocca, escludendo reati. Anche il Riesame confermò questa linea. La prossima udienza è prevista per il 12 gennaio prossimo.