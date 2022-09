«I nostri 60 anni d’amore nel paese-museo» 

Sessant’anni di storie, avventure, ma soprattutto di amore. In un periodo in cui quasi la metà dei matrimoni finisce in divorzio, Giovanna Farris e Giuseppe Floris festeggiano le tanto rare “Nozze di diamante”. Lei ha 83 anni, lui ne compie 86 a ottobre. Originari di Samatzai, hanno trovato casa a San Sperate e hanno visto crescere il paese di pari passo con la famiglia che ora ai pranzi della domenica conta venticinque membri tra figli e nipoti:

L’arrivo in paese

«Siamo entrambi originari di Samatzai - racconta Giovanna Farris – ci siamo conosciuti che io avevo dodici anni e lui quindici. Gli piacevo da subito ma dicevo che ero piccola». E anche Giuseppe ricorda bene quegli anni: «Ogni giorno le chiedevo: sei cresciuta? Ci ho messo un po’ a convincerla, quattro anni». E poi c’era “una procedura” da rispettare allora: «Andai con mio padre a chiedere di potermi fidanzare con lei. Si faceva così. E il giorno dopo a messa assieme, per mostrare al paese che eravamo una coppia ufficiale». Poi altri quattro anni ed ecco il matrimonio nel 1962: «Subito dopo la cerimonia siamo saliti in auto e siamo andati a San Sperate. Io ci lavoravo già da due anni e facevo il tragitto tutti i giorni in moto». E la moto era una gran cosa in quegli anni, come puntualizza Giovanna Farris: «Mi piaceva salire con lui. Ci siamo stati anche in tre, con il nostro primo figlio. Poi un giorno abbiamo trovato un cane ed eravamo addirittura in quattro. Altri tempi».

Il cambiamento

Ed ecco che la famiglia mette radici a San Sperate, un paese ben diverso da oggi: «All’inizio eravamo in una traversa di via Cagliari – continua Giovanna Farris – c’era ancora il fiume nel centro del paese. Poi ci siamo trasferiti in via Assemini, anche se allora erano case sparse. Nessuna illuminazione. Piangevo quando mio marito non tornava».