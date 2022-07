I nipoti di Al Thani vanno in Ape 

«Salve. Vorremmo prenotare per stasera». «Un tavolo?» «No. tutto il ristorante». A lettori più attempati il surreale dialogo potrebbe ricordare una delle scene cult del celeberrimo “C’era una volta in America” di Sergio Leone, quella in cui Robert De Niro prenota un intero ristorante per una cena a lume di candela con la fidanzata dell’adolescenza, dopo qualche anno passato in galera. Invece stiamo parlando della famiglia regnante del Qatar, quella degli Al Thani, in giro lungo la costa orientale dell’isola da qualche settimana, di tappa in Ogliastra, nel porto di Santa Maria Navarrese, qualche giorno fa - con le sei imbarcazioni di appoggio al maxiyacht da 140 metri rimasto ormeggiato in Costa Smeralda - e del ristorante Sa Cadrea, un posto da favola con vista mozzafiato sul golfo di Arbatax.

Tutto pagato

«Quando ci è stata formulata l’inusuale richiesta siamo rimasti senza parole per un attimo – racconta Emanuela Cabras, proprietaria de Sa Cadrea – e abbiamo spiegato agli addetti alla sicurezza della famiglia Al Thani che avevamo il ristorante già al completo. «Nessun problema». Ci hanno risposto. «Prenotiamo tutto il ristorante e proponiamo di pagare la cena ai vostri clienti che hanno già prenotato e che vorranno spostare la loro prenotazione a domani». I clienti chiamati hanno accettato la proposta e così la famiglia Al Thani ha potuto godere della sala ristorante de Sa Cadrea in esclusiva. «Hanno scelto un tavolo vista mare per otto persone e ci aspettavamo una famiglia intera, e invece – racconta Emanuela – sono arrivati quattro ragazzi, presumibilmente i nipoti dell’Emiro Al Thani, che nel 2013 ha abdicato in favore del figlio – accompagnati da due guardie del corpo e da due skipper».

Il menu

«I quattro ragazzi si sono distinti per educazione e gentilezza – racconta lo staff de Sa Cadrea – e i loro accompagnatori ci hanno spiegato che la richiesta di cenare nel nostro ristorante è arrivata direttamente da loro, dopo che avevano visto sul web le foto della sala panoramica». Il menu? «Crudi di mare, calamari fritti e spaghetti alle vongole. Unica concessione eccentrica da jet set, la pizza al tartufo con spruzzata di caviale. E in chiusura di serata, spazio al divertimento più puro: i quattro giovani rampolli della famiglia Al Thani hanno voluto provare l’ebbrezza di rientrare in porto seduti a bordo dell’Ape Car di servizio del ristorante. La dimostrazione che da ragazzini ci si diverte con poco anche se si è miliardari di famiglia.