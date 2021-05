I nervi scoperti della Lega sulla 107 

Nessuna volata finale sulla 107 come da programma. Ieri in Consiglio del provvedimento sugli staff si è discusso ben poco, e non per colpa dell’ostruzionismo dell’opposizione. Ha fatto tutto la maggioranza. «Un’operazione di auto-ostruzionismo», l’ha definita il capogruppo dei Progressisti Francesco Agus. Di mattina la Lega ha chiesto lo stop ai lavori per un intervento del leader dell’Udc Giorgio Oppi contro l’assessore alla Sanità Mario Nieddu (Lega). Nel pomeriggio non è andata meglio: per una frase del capogruppo del Psd’Az Franco Mula i leghisti hanno lasciato l’Aula. E alla ripresa il presidente dell’Assemblea ha aggiornato i lavori a oggi alle 16.30.

«Ora un vertice»

Al termine della seduta il coordinatore regionale del Carroccio Eugenio Zoffili ha chiesto al presidente della Regione Christian Solinas di convocare un vertice di maggioranza. «Riteniamo utili e indispensabili alcuni approfondimenti in sede di tavolo regionale sui provvedimenti all’esame del Consiglio regionale», ha spiegato. L’incontro dovrebbe tenersi in mattinata a Villa Devoto. A far arrabbiare Zoffili sarebbero state soprattutto le parole di Oppi sull’assessore a proposito della gestione della sanità algherese: «Non sa fare quello che dice di fare». Per il capogruppo della Lega Dario Giagoni, «dopo queste dichiarazioni il tempo della sopportazione è finito». In serata la replica di Nieddu: «Visto quello che ho ereditato, non mi pare che questi soloni e scienziati che mi hanno preceduto, abbiano dato grande prova di sé».

Sul tavolo

All’ordine del giorno del vertice, evidentemente, le incomprensioni di ieri in Aula, e l’urgenza di terminare la discussione della legge sugli staff per affrontare ciò che alla Lega sta più a cuore: l’assestamento di Bilancio annunciato dopo l’approvazione della finanziaria tecnica a febbraio, e a maggior ragione perché l’assessore al Bilancio Giuseppe Fasolino è ritornato dalla convalescenza per il Covid 19; e poi il provvedimento sui ristori destinato a chi ancora non ha percepito alcuna indennità dall’inizio della pandemia. La Lega, però, non vuole fare da spettatrice mentre si discute la 107, e oggi porterà all’attenzione della maggioranza una serie di emendamenti al ddl.

Lo scontro in Aula

Per tutto il giorno i consiglieri dell’opposizione hanno fatto notare l’assenza in Aula dell’assessora di riferimento del ddl sugli staff, la leghista Valeria Satta (Personale). E il sardista Franco Mula è intervenuto per ricordare che «anche se mancano gli assessori, c’è sempre la vicepresidente della Giunta, e la sua presenza autorevole compensa comunque la carenza di qualche altro assessore che magari non può essere in Aula». Il termine «carenza» non è piaciuto ai consiglieri della Lega che hanno abbandonato l’Aula.

L’opposizione si gode lo spettacolo. «Il capogruppo del Psd’Az ha definito carente l’assessora Satta, figuriamoci cosa può pensare la minoranza su questo punto», il commento di Eugenio Lai (LeU) - ribadiamo la necessità che l’assessora si presenti in Aula, non può pensare di presentare un disegno di legge e poi assentarsi per tutto il corso della discussione». Concetti che le minoranze ribadiranno stamattina dalle 10.30 in una conferenza stampa «sulla crisi di governo in Sardegna e sulle ripercussioni sulla gestione delle emergenze aperte».

RIPRODUZIONE RISERVATA