I negozianti bocciano le nuove luci 

I lampioni sono tutti accesi con lampade a led nuove di zecca. Ma a detta di residenti e commercianti della zona la luce è debole. Troppo fioca, tanto da impedire alle immagini delle telecamere di riprendere bene la strada in occasione di atti vandalici. Che non sono certo una rarità nel centro storico. Basti pensare che lo scorso fine settimana i balordi hanno distrutto gli allestimenti realizzati con vasi e piante fuori dalla pasticceria Sant’Elena in via Marconi proprio a pochi passi da via Porcu e al bar Matta in piazza Azuni. Senza tralasciare nemmeno di devastare le panchine in pietra in piazza Santa Maria. Per questo adesso i titolari delle attività della zona e i residenti chiedono di potenziare l’impianto per aumentare soprattutto la sicurezza nella zona.

Le critiche

«Le nuove luci purtroppo servono a poco perché non illuminano a sufficienza», spiega Giuseppe Lauro, dell’omonima gioielleria, «non ci sentiamo sicuri perché il buio favorisce furti, scippi e atti vandalici. La paura è di trovare al mattino quando arriviamo in negozio delle brutte sorprese. E quando arriverà l’inverno sarà ancora peggio». Aldo Puddu,orafo di Gemmagioie aggiunge, «già da quando hanno montato il nuovo impianto ci siamo subito accorti che le luci erano troppo deboli, troppo soft, diciamo da coppiette. D’inverno ci spingerà a chiudere alle 18 perché nessuno si sentirà più sicuro di passeggiare».

E anche se l’impianto è assolutamente a norma come da progetto, Efisio Mameli di Pani e Casu fa notare che «erano meglio gli altri lampioni perché questi effettivamente illuminano meno. Abbiamo impianti di videosorveglianza che hanno bisogno di luce. Poi non si capisce perché avendo la possibilità di inserire due lampade nel globo ne abbiano messa solo una». Tanto che per l’esibizione in occasione di Sciampitta, lunedì il gruppo del Kenya si è piazzato sotto le insegne dei negozi dove c’era un’illuminazione maggiore. «Secondo me era meglio che le nuove lampade fossero state uguali a quelle precedenti» dice ancora Pietro Laccu della omonima gioielleria, «non invoglia a passeggiare. Io penso che adesso che è estate e c’è luce fino alle 21 il problema è limitato, ma d’inverno saranno problemi veri». Anche i residenti non sono soddisfatti. «Adesso c’è troppo buio e non va bene» dice Elisabetta Pettinau, «faremo una raccolta di firme per chiedere di potenziare la luce».

Il Comune