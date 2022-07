I Nas nella Casa protetta 

Il 13 maggio l’Asl 3 aveva sospeso l’assistenza con i propri infermieri nella Casa Protetta comunale di via Trieste gestita dalla cooperativa Progetto Uomo lasciando i 25 anziani senza assistenza specialistica. Ora i rapporti tra l’Asl 3, la comunità integrata e la Cooperativa Progetto Uomo, sono oggetto di un’inchiesta dei carabinieri Nas. Nel mirino, non l’interruzione del servizio, ma proprio la prestazione sanitaria fin lì erogata, che potrebbe essere stata pagata due volte.

Le perquisizioni

Per mesi sull’indagine è stato tenuto il massimo riserbo. I militari del Nas hanno fatto accesso nella casa Protetta di viale Trieste chiedendo esclusivamente ogni tipo di documentazione inerente il sevizio infermieristico. Accesso ai documenti fatto anche nella direzione dell’Asl di viale Demurtas. La certezza dell’inchiesta arriva dalla deliberazione 270 dell’Asl 3, che il 28 giugno ha affidato l’incarico all’avvocato Giovanni Marchetti, per riscontrare la nota dell’11 maggio da parte dei Nas «con la quale l’autorità preposta ha rivolto quesiti specifici volti ad approfondire i rapporti in essere tra l’Asl 3 di Nuoro, la Comunità integrata, ubicata in Nuoro, via Trieste e la Cooperativa Progetto Uomo con riferimento all’erogazione da parte dell’Asl delle prestazioni infermieristiche». Appena due giorni dopo quella richiesta, il servizio era stato interrotto. Dall’Asl bocche cucite sulla vicenda ma proprio il giorno in cui era esploso il caso con lo stop del servizio, l’azienda sanitaria aveva spiegato che nella Casa Protetta «non era possibile impiegare infermieri operanti in Asl».

L’ipotesi

Per ora è impossibile capire di più sull’indagine e se ci sono degli indagati. La Procura mira a chiarire i rapporti e capire se la cooperativa Progetto Uomo, che non ha disponibilità di infermieri, usufruisse della prestazione sanitaria da parte degli infermieri dell’Asl, e contemporaneamente ricevesse anche la retta che la stessa Asl paga per gli infermieri che avrebbe dovuto utilizzare la coop, così come avviene in tutte le strutture dell’Isola.