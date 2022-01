I moti del maggio 1906: Cagliari brucia, i morti per strada e l’errore di Bacaredda 

Nel settimanale La Folla, nel 1914, otto anni dopo i fatti, il maggio cagliaritano viene rievocato attraverso il racconto di uno dei protagonisti, l’avvocato socialista Efisio Orano, già segretario della Camera del Lavoro. Le sigaraie della Manifattura Tabacchi, epicentro del malcontento, sono davanti al sindaco Ottone Bacaredda. Che cosa risponde il primo cittadino alle manifestanti che invocano interventi contro il caro-viveri? Orano al redattore de La Folla riporta queste parole: «Se non potete mangiare la carne mangiate il baccalà» Bacaredda le pronunciò davvero? Secondo Gianfranco Murtas, storico, custode di tante memorie cagliaritane tramandate attraverso i suoi libri, a partire da “Cagliari nel 1889 all’esordio dell’Unione Sarda”, «quella frase, cui s'è attribuita la grave responsabilità d'esser stata come il classico fiammifero buttato in un deposito di benzina, sembra che Ottone Bacaredda non l'abbia mai pronunciata. Un suo assessore sì, ma occorreva attribuirla a lui, al sindaco, perché qualcuno riteneva avesse fatto il suo tempo. Tanto più dopo la deludente esperienza parlamentare».

La rivoluzione

A Cagliari, in quel maggio di rabbia senza freni e disperazione che non trova pace, divampa la rivoluzione: «Dapprima- spiega Marco Sini, studioso, già dirigente sindacale, autore del libro “Monserrato 15 maggio 1906”, appena pubblicato da Condaghes, - furono principalmente le proteste contro il carovita e i salari di fame che esplosero a Cagliari e da qui contagiarono gran parte della Sardegna, determinando quella che è riconosciuta come la più ampia e drammatica protesta popolare che si sia svolta nell’età contemporanea nell’Isola». Non è un incendio improvviso e inatteso: «Il malcontento – afferma Murtas - sfocia nei tumulti a metà maggio, ma fermenta sottotraccia da mesi. L’intera agitazione, quella che Bacaredda avrebbe fotografato nei versi di “Sa rivoluzioni” e ampiamente commentato nelle pagine del suo “L’Ottantanove cagliaritano”, va inquadrata nella più ampia sofferenza sociale della città e nel ritardo di quel gradualismo liberale non ancora approdato alla democrazia, come anche era rivelato dal limitato diritto al voto. Cagliari contava 50mila abitanti, quasi un terzo della popolazione viveva nei bascius proletari e le pigioni erano spropositate». Sini aggiunge che «la città in quel maggio del 1906 assume un’anima rivoluzionaria perché la condizione sociale degli strati operai e popolari, ma non solo, diviene sempre più insopportabile, al limite di sopravvivenza. L’Unione Sarda di quei giorni ci informa ad esempio che una donna, Fedela Boi, è morta di inedia. Ecco spiegato questo mutamento».

Il 14 maggio

Un altro custode di memorie, Francesco Cocco. Il politico e intellettuale di grande valore sulle pagine online di “Democrazia Oggi” ricordò che nella giornata del 14 maggio, nella quale la tensione raggiunge il culmine, «la bandiera, impugnata dalla sigaraia Elvira Floris, è il riferimento dei dimostranti durante il percorso della manifestazione. La Floris ha il ruolo di vessillifera: un implicito riconoscimento allo stabilimento divenuto simbolo della lotta». In quel 14 maggio la folla, come un fiume in piena, attraversa i quartieri. Viene dichiarato lo stato d’assedio, l’esercito è in campo con l’ordine di sparare a vista contro i manifestanti. Rodolfo Cardia, fruttivendolo di 19 anni, e il manovale Giovanni Casula di appena 15, vengono uccisi. «Tra i feriti, - ha scritto Sergio Atzeni nel libro “Quel 1906” - l’undicenne Cesare Vacca, e altri sei ragazzi sui quattordici anni. Erano is piciocheddus de crobi, figli del popolo che per pochi centesimi caricavano i cestini della spesa per le famiglie nobili del Castello». Marco Sini precisa che «la repressione attuata dalle autorità fu durissima, a Cagliari e in tutte le altre località della Sardegna dove si erano verificate le proteste poi trasformate in vere e proprie rivolte popolari passate alla storia come “I moti del maggio”. Lo stesso capo del governo Sonnino inviò in rafforzamento alle truppe di stanza a Cagliari ben 5000 soldati».