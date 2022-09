I misteri del castello di Medusa 

Adagiato su una collina all'ingresso sud di Lotzorai, in una posizione strategica tra il rio Pramaera e il rio Girasole, a due chilometri dalla costa, con vista sull'Isolotto d'Ogliastra e lo stagno, il Castello di Medusa ha vigilato per secoli contro le incursioni nemiche. La sua storia, nei giorni scorsi, è stata al centro di un convegno, organizzato da Comune e Istituto Italiano Castelli.

Niente fonti

Sono poche le testimonianze che sono arrivate fino ad oggi. Non esistono fonti storiche materiali sufficienti e la ricerca archeologica è assente. Chissà quante storie nasconde quello che oggi è solo un rudere tra la folta vegetazione. A svelare frammenti di storia e la necessità di valorizzazione di questo sito sono stati i relatori che in tre ore di convegno hanno dato vita ad appassionati interventi: Enrico Dirminti, funzionario della Soprintendenza per le province di Sassari e Nuoro, Gian Luisa Carracoi, presidente della delegazione Ogliastra dell’Istituto italiano dei Castelli, Fabio Calogero Pinna, professore di Archeologia cristiana e medievale all’Università di Cagliari. A moderare il dibattito la presidente della sezione sarda dell'Istituto Italiano dei Castelli Donatella Fiorino.

Storie e leggende

Il castello di origine medievale si sovrapporrebbe a basamenti addirittura di epoca nuragica. Ma si possono fare solo ipotesi, potrebbe essere stato utilizzato come luogo di culto dai fenici, presidio militare con i romani, e successivamente in tempo giudicale come castello di frontiera a difesa del territorio. E se non arriva la storia c’è la leggenda che racconta che qui avrebbe alloggiato la principessa di Navarra. La buona notizia è che il Castello è destinatario di un finanziamento di 1 milione 300 mila euro. Come ha spiegato una delle relatrici, l’architetto Cristiana Campetella, funzionaria del comune di Lotzorai: «Siamo nella fase operativa di attuazione della programmazione con le aggiudicazioni delle progettazioni per due dei tre interventi di restauro e valorizzazione».