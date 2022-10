I mille lanci tra le nuvole di tutto il mondo 

Dai campi di Monserrato ai cieli di tutto il mondo per librarsi tra le nuvole e fare incetta di medaglie e record: è la storia di Benedetto Roccotelli, classe 1990, campione di paracadutismo sportivo. Un cognome per niente banale quello che Benedetto si porta sulle spalle: suo padre è infatti quel Giovanni che infiammò lo stadio Sant’Elia con la famosa rabona nel lontano 1976, una carriera importante la sua spesa tra la serie A, con uno scudetto vinto in maglia granata, e la B fino a sistemarsi definitivamente in quel di Monserrato, città che ha dato i natali a suo figlio: «Sono legatissimo a Monserrato essendoci nato e cresciuto. L’amore per questo paese mi è stato trasmesso dalla mia famiglia materna», racconta lo stesso Benedetto, «Mia madre Anna Lia Badas e mio nonno Italo Badas sono infatti “paulesi” doc».

La passione

Benedetto, nonostante il cognome, ha presto appeso le scarpette al chiodo per dedicarsi anima e corpo al paracadutismo sportivo: «Ho praticato calcio ovviamente sin da piccolo, da adolescente però», spiega il giovane Roccotelli, «ho iniziato a sviluppare una personalità molto forte che mi ha portato a scoprire e coltivare nuove passioni, come quella per il paracadutismo. Sono grato a mio padre per avermi trasmesso l’amore per lo sport e la determinazione di arrivare in alto». La specialità che ha appassionato Benedetto è il Freefly, una particolare forma che prevede il volo libero: «Ho iniziato con il paracadutismo per ottenere l’abilitazione al lancio sotto controllo militare e avere così punteggio per i concorsi», spiega ancora, «Col tempo mi sono appassionato sempre di più fino a dedicarmi quasi completamente al Freefly. Questa disciplina è infatti capace di regalare emozioni uniche a partire dall’istante in cui ci si lancia da un aereo. L’adrenalina della caduta libera e la libertà che può dare sono indescrivibili. Ho anche frequentato numerosi corsi che mi hanno permesso di conseguire tutte le qualifiche per diventare istruttore di paracadutismo sportivo».

Il Mondiale

Nella sua specialità Benedetto Roccotelli ha segnato record e ottenuto diverse medaglie, raggiungendo anche una convocazione ai mondiali che si sono svolti in Australia nel 2018: 5 medaglie d'argento e 3 di bronzo inoltre i record per le formazioni in volo, il più importante dei quali con un gruppo di ben 32 paracadutisti. Nonostante il suo sport lo porti spesso tra le nuvole, i suoi affetti sono tutti ben saldi: «La mia famiglia è di totale supporto alla mia attività», racconta Benedetto. «Devo tanto alla mia compagna Silvia perché mi mette nelle condizioni di poter partire diverse volte durante l’anno per i tentativi di record, campionati italiani e allenamenti, dedicandosi a nostra figlia Gloria senza farmi pesare affatto il tempo che dedico a questo sport. Loro condividono con me gioie e dolori che questo sport dà e intere giornate di allenamento nello Skydive Sardegna nel fine settimana, i miei record e medaglie sono anche merito loro». Benedetto guarda anche verso il futuro e sogna in grande: «Il mio progetto è quello di aiutare e formare quanti più paracadutisti possibile, fare scoprire loro il mondo del Freefly, preparare tanti ragazzi per poter partecipare a record e campionati», dice un raggiante Roccotelli, «Spero inoltre di riuscire a portare a casa una medaglia d’oro e di poter magari partecipare nuovamente a un campionato del mondo di paracadutismo, come quello del 2018 in Australia, con la squadra rappresentativa nazionale dell’Aeroclub d’Italia».