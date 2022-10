I mille dell’Ironman 70.3 

Santa Margherita di Pula. La M con il pallino sopra campeggia ovunque al Forte Village: i battiti di chi fa triathlon accelerano di fronte a quel simbolo. L’Ironman è “la” gara, anche quando dimezza la distanza come nel caso della quella che per la prima volta si disputa domani dalle 9 su questo percorso. L’Ironman 70.3 Sardegna (il numero indica le miglia complessive da percorrere) impone ai partecipanti di nuotare per 1900 metri, pedalare per 90 bellissimi km, raggiungendo Sant’Anna Arresi da Domus de Maria e Teulada e rientrando dalla costa, correre per 21,097 in un circuito che si snoda tra il Forte Village e la statale 195. Sino all’arco d’arrivo, dove quella M sembra la stella cometa sulla capanna di Betlemme: una visione.

I partecipanti

Saranno forse un migliaio (la cifra di 1200 comunicata sembra ottimistica, le defezioni sono inevitabili in questo periodo storico) gli age group che domani inseguiranno la medaglia di finisher e - i più bravi (e facoltosi) - il pass per il mondiale 2023 di Lathi, in Finlandia. Gli italiani sono il 25%, gli altri vengono da 50 nazioni, soprattutto da Francia, Gran Bretagna, Spagna, Germania e Portogallo, ma anche da Paesi extraeuropei. Da più lontano arrivano, più giorni restano in Sardegna. Perché, come ha spiegato il direttore di gara Andrea Mentasti, i triatleti non professionisti «decidono quale gara fare in base alla destinazione e questi hanno scelto la Sardegna». Essere nel calendario mondiale dell’Ironman non è facile, costa tanto (soldi, sì, ma anche standard organizzativi), ma ti porta nell’Olimpo del triathlon. E domani Santa Margherita di Pula ci sarà.

