«I miei robot che aiutano i disabili» 

Con il suo talento ha aiutato tantissimi disabili, che in Italia e all’estero utilizzano software e robot ideati ai piedi del monte Linas. «Per tutte queste persone mi sento figlio e fratello. È come se mi avessero adottato. Sono più di 1500. Sarò riconoscente a vita», esordisce Giovanni Pinna, l’imprenditore 38enne di Gonnosfanadiga che realizza una serie di prodotti da altissima tecnologia: dai programmi per computer legati al mondo della comunicazione e della disabilità ai robot umanoidi. Recentemente uno dei suoi prodotti è finito in Calabria: se rvirà a insegnare l’abaco e i calcoli a studenti con alcune disabilità e che grazie alla simulazione dei gesti apprendono il meccanismo per svolgere i calcoli. Si tratta di macchine dotate di intelligenza artificiale, che costano dai 100 ai 20mila euro.

L’imprenditore

Giovanni Pinna che ha deciso di buttarsi nel campo dell’informatica come imprenditore dieci anni fa. Dopo gli studi al Politecnico di Torino, ha sviluppato anche due piattaforme destinate al mondo della disabilità. «Ho sviluppato un software che rende possibile la comunicazione anche per chi ha patologie invalidanti gravi, come la Sla». Pinna spiega in che modo, attraverso il movimento delle pupille il suo software aiuta le persone: «Il controllo tramite movimento del capo o delle pupille attiva dei sensori esterni di vario tipo che offrono alla persona la possibilità di navigare su internet, gestire documenti, inviare e ricevere la posta elettronica, controllare il proprio smartphone, gestire ambienti domotici, ascoltare musica o guardare video al computer».

Felicitous

Giovanni Pinna recentemente ha realizzato una altro software. Si chiama Felicitous. «Ho tanto richieste da tutto il mondo – dice l’imprenditore - l’ultima licenza l’ho venduta a una famiglia di Manuguru in India. È bello sapere che miei prodotti possono raggiungere qualsiasi latitudine aiutando famiglie e giovani che combattono con situazioni difficili». Il prodotto informatico, registrato come dispositivo medico presso il Ministero della Salute, è nato per le attività ludico-didattico e comunicative. «L’ho creato pensando ad attività per la crescita personale e l’apprendimento. Durante il periodo del primo lockdown ho visto esplodere le richieste di utilizzo nelle scuole in varie parti dell’Italia - spiega l’imprenditore – il punto di forza del software è quello di non necessitare di capacità già acquisite. Non ci sono limiti di età per gli utenti: può essere utilizzato in presenza di diagnosi di autismo, come nei bisogni educativi speciali, disturbi dell’apprendimento e dell’attenzione, nelle attività svolte da logopedisti, psicopedagogisti, neuropsichiatri e tutte quelle figure professionali che intervengono nel neuro-sviluppo, in ambito educativo e, appunto, comunicativo».