«I miei cinquant’anni dietro un pallone» 

Cinquant’anni dedicati al calcio, sempre in panchina, come allenatore, presidente e direttore sportivo. «Gli anni più belli della mia vita», racconta con un po’ di nostalgia Giampiero Badas, 75 anni, mentre sfoglia le decine di album di ricordi che custodisce nella sua casa di Selargius. Mente storica del calcio selargino, con lui sono nati calciatori del calibro di Gigi Piras, ex bomber rossoblù. «I miei allievi sono stati sempre come dei figli», ricorda, «nessun preferito ma una gran bella famiglia».

Gli esordi

Una carriera calcistica iniziata nel 1961, quasi per caso. «Con alcuni amici decidemmo di creare un gruppo sportivo intitolato a don Orione», racconta Badas, «a quei tempi il paese non aveva una squadra di calcio». Dirigente della squadra per tre campionati, poi la fusione con il gruppo sportivo Selargius. «Nel 1975, per divergenze con altri dirigenti, decisi di lasciare per fondare una squadra tutta mia: la Football club Gigi Riva, di cui ero presidente e allenatore. Ricordo ancora il giorno dell’inaugurazione, con Riva presente e mezza Selargius a tifare per noi».

Ma le soddisfazioni più grandi sono arrivate alcuni anni dopo, con la squadra che Badas ha diretto sino al 2004: Stella di Mare, i gialloblù del San Lussorio. Lì dove ha esordito il bomber selargino Gigi Piras, insieme ai suoi fratelli, passato alla storia calcistica per i suoi goal con il Cagliari, fra serie A e serie B. «Ma non è l’unico», ricorda Badas, «anche Salvatore Matrecano è stato un mio allievo, per poi giocare in altre squadre italiane e internazionali, queste sono le vere soddisfazioni». Lo stesso orgoglio di quando portò gli esordienti della Stella Mare nelle competizioni nazionali. «Nel 1991 conquistammo il titolo di campioni d’Italia, ricordo ancora la felicità dei ragazzi dopo aver raggiunto un traguardo così importante».

Lo stop

Nel 2004 il fischio finale per i gialloblù del San Lussorio. «Ho deciso di ritirarmi per problemi di salute, e poi economicamente non ce la facevo più», precisa Badas. Quattro anni dopo l’ultima esperienza come direttore sportivo del Muravera, durata un anno appena. «Ormai ho chiuso, le scuole calcio sono diventate delle fabbriche di soldi non dei luoghi di formazione per i calciatori del futuro com’erano un tempo», dice. Ora il calcio lo segue in tv, oppure allo stadio - almeno prima della pandemia. Badas è un grande tifoso della Juventus, ma da buon sardo è rossoblù nel cuore. «Tifo sempre la Juve, tranne quando gioca con il Cagliari».

I premi

Accanto alle fotografie che raccontano quegli anni trascorsi nei campi sportivi dentro e fuori i confini regionali, c’è un premio di cui lo storico allenatore selargino va particolarmente fiero: la medaglia d’oro consegnata nel 1994 dal presidente della Lega calcio Antonio Matarrese al Foro Italico. «Per me ha un valore che non si può quantificare, e non parlo in termini economici», dice, «questa medaglia mi ripaga dei tanti sacrifici e rinunce fatti in quegli anni. Spesso preferivo spendere di tasca pur di garantire una formazione sportiva di tanti giovani che davvero credevano in quel sogno e avevano le capacità per diventare dei calciatori professionisti». Da qualche anno è nata anche la passione del collezionismo: monete e banconote antiche, cartoline storiche di Selargius, medaglie vaticane. Un tesoretto di valore che però in gran parte è stato rubato. «Mi restano però gli album con foto e articoli degli anni d’oro del calcio a Selargius», commenta, «il tesoro più grande che possa avere».

