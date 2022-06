I microfoni dell’Arpas contro la musica selvaggia 

«Si tratta di una collaborazione molto importante che ci consentirà di andare a fare dei controlli», spiega il vice comandante della Polizia locale Antonello Angioni, «in questo modo sarà possibile verificare la regolarità delle emissioni sonore consentite, anche in casi specifici nel centro urbano. Ovviamente i controlli sui decibel al Poetto procederanno assieme a quelli amministrativi che hanno già portato nelle scorse settimane alla chiusura del chiosco Colibrì». Si tratta del baretto a cui gli agenti della Polizia locale avevano messo i sigilli a seguito di un sopralluogo che aveva rilevato la presenza di opere non conformi: una recinzione in ferro che invece avrebbe dovuto essere realizzata con pali e funi e un tendaggio. «In questo caso», aggiunge Angioni, «il gestore si sta mettendo in regola».

Le verifiche scatteranno a seguito di esposti da parte di privati o direttamente del Comune per controllare appunto il rumore prodotto dai locali nelle serate danzanti ma anche, in centro urbano, da lavorazioni edili o simili.

Per questo è nei giorni scorsi è stata avviata la collaborazione tra Polizia locale e Arpas. L’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente fornirà servizi tecnici di supporto alla Polizia locale per effettuare controlli di tipo strumentale sull’inquinamento acustico.

Non solo limitazioni sugli orari. La stretta sulla movida passa anche attraverso i controlli sull’emissione dei decibel. Perché anche quando si può sparare musica da casse e autoparlanti - fino a mezzanotte nei giorni feriali e fino all’una in quelli pre-festivi - lo si deve fare comunque rispettando le regole riguardanti le emissioni sonore.

L’obiettivo

E nonostante le ordinanze, non mancano però le segnalazioni da parte dei residenti delle zone più vicine al Poetto che continuano a denunciare musica sparata al massimo soprattutto nei fine settimana, ben al di là degli orari consentiti.

Le voci

«Ben venga questo accordo con l’Arpas», commenta Gianni Murru gestore dell’Alta Marea, «perché almeno finalmente si andrà a risolvere un problema incancrenito che sussiste su una parte del litorale che non appartiene agli stabilimenti balneari». Murru tra l’altro all’indomani delle ordinanze limita orari aveva proposto un incontro con il sindaco Graziano Milia per suddividere il Poetto in due zone: una, quella più lontano dalle case, meno soggetta a limitazioni di orari e l’altra ovviamente con più restrizioni, come avviene a Cagliari. «I controlli per il rispetto dei decibel mi sembrano una cosa corretta», aggiunge Gigi Carta dello stabilimento Passaggio a Nord Ovest, «è giusto che le regole siano rispettate».

Tra l’altro proprio qualche giorno fa sono arrivate anche le nuove regole sulla stretta alla movida nel centro storico con lo stop alla musica nei locali entro mezzanotte.

I nodi

C’è da dire che in città da tempo c’è un regolamento acustico che nessuno rispetta, soprattutto cantieri e lavorazioni edili in genere. L’amministrazione comunale lo aveva approvato nel 2011 inserendo le zone protette e i livelli di emissioni sonore consentite, ma il documento è rimasto soltanto sulla carta. In città più o meno ognuno fa quel che vuole a cominciare dai cantieri edili dove si lavora a tutte le ore nonostante in questo piano siano chiaramente scanditi orari estivi e orari invernali. Per quanto riguarda le lavorazioni il piano regolatorio parla chiaro. Si può lavorare d’estate dalle 8 alle 13 e dalle 16,30 alle 19,30 e d’inverno dalle 7,30 alle 13 e dalle 15,30 alle 18,30. Nel rispetto di tutti, se davvero ci si attenesse alle regole.

