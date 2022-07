I medici snobbano l’Ogliastra  

Hanno snobbato l’Ogliastra. Nessuno escluso. Dei 56 medici candidati nella graduatoria regionale neanche uno ha espresso gradimento per l’ospedale di Lanusei come potenziale destinazione. Al netto dei rinunciatari (18), i 38 camici bianchi hanno scelto di lavorare in qualsiasi altra sede della sanità pubblica sarda, tranne dove l’apparato soffre per la cronica carenza di personale. Meglio Cagliari e Sassari, le sedi più gettonate, e poi le altre destinazioni. L’ultima scialuppa a cui aggrapparsi per potenziare il personale medico dell’Asl Ogliastra, guidata da Andrea Marras, è la graduatoria degli specializzandi che Ares scorrerà la prossima settimana.

Profondo rosso

Le guardie mediche funzionano a singhiozzo, con due o tre degli undici ambulatori che riescono a garantire il servizio costante. Soffrono, più che altro, le sedi dove l’afflusso di utenti è potenzialmente superiore e Bari Sardo, chiusa da un anno. Seppellite le speranze di assicurare un minimo di assistenza medica di base ai turisti tra Tertenia, Bari Sardo e Santa Maria Navarrese, anche chi si sbuccia un ginocchio o lamenta fastidi da codice bianco o verde viene invitato a raggiungere il Pronto soccorso di Lanusei dove già si lavora in condizioni di alto precariato. Il reparto di Pediatria, parallelo al nido dove non si nasce più, è al tappeto, e ai genitori dei bimbi sofferenti non resta che sperare di trovare un professionista in servizio.

Il sindaco

Che medici ce ne siano pochi lo sanno tutti. Se poi anche quei pochi in circolazione snobbano Lanusei la frittata è fatta. Davide Burchi, 44 anni, sindaco di Lanusei e presidente della Conferenza socio-sanitaria, sollecita riforme «Sappiamo da anni che l’Ogliastra non è meta prioritaria. Occorre creare condizioni affinché i potenziali candidati siano felici di venire a lavorare qui». Soluzioni? «Serve un incentivo economico per i medici in pianta stabile in Ogliastra. Ma serve anche una buona qualità di vita e di lavoro». Per l’avvocato è questione di appetibilità: «È necessario destinare le risorse aggiuntive regionali al raggiungimento dell’obiettivo, creando un livello retributivo superiore. Non basta investire soldi per le prestazioni aggiuntive, che sono importanti ma rappresentano una soluzione parziale. Oggi come oggi abbiamo bisogno di avere ranghi più folti. Diano all’Asl Ogliastra l’opportunità di bandire concorsi propri».