I medici non ci sono, l’elicottero sì 

Oltre le cinque priorità resta da assegnare un professionista agli ambulatori di Arzana, Villagrande e due a Tortolì. In attesa di capire quanti medici accetteranno l’incarico e la pubblicazione della graduatoria definitiva (più o meno a metà settembre), i vertici della sanità ogliastrina hanno stilato il documento con le priorità. Per le sedi delle categorie “urgentissima” e “urgente” i medici riceveranno incentivi economici in base a ciascun paziente. «In effetti - dichiara Francesco Usai, 54 anni, sindaco di Ussassai - siamo zona pluridisagiata e confidiamo che con questi incentivi qualcuno possa finalmente scegliere la sede. La Regione i passi li ha fatti, ha stabilito che i medici avranno l’incentivo e a noi non resta che stare alla finestra». In paese la speranza è l’ultima virtù a cui possono aggrapparsi, perché un medico titolare l’ambito Ussassai-Seui non ce l’ha da più di tre anni.

Ieri mattina in Ogliastra la notizia è arrivata col giornale: Vigili del fuoco, Areus e Demanio hanno trovato l’intesa per l’utilizzo completo, ventiquattr’ore su ventiquattro, della pista. Ora l’attenzione si sposta sul riempimento delle caselle per le sedi sguarnite di medicina generale. A 5 delle 9 sedi carenti l’Asl Ogliastra ha attribuito l’etichetta di estrema urgenza. Nella gestione delle priorità per l’assegnazione del medico di base il distretto di Tortolì ha indicato Ussassai e Seui come urgentissime, mentre risultano urgenti da assegnare le sedi di Perdasdefogu, Talana e Urzulei.

Non sarà certo la panacea ai mali della sanità ogliastrina, ma la convenzione per l’elisuperficie potrà almeno alleviare i disagi di trasporti notturni dei pazienti in ambulanza. In attesa dei nove (forse) medici, un’assistenza in più è garantita dall’utilizzo integrale dell’infrastruttura fresca di riqualificazione.

Lieta novella

In attesa dei medici

Le reazioni

La fumata bianca sull’elisuperficie consente di tirare un sospiro di sollievo al territorio. «Sia il comandante dei Vigili del fuoco, Antonio Giordano, che il direttore dell’Areus, Simonetta Bettelini - dice Davide Burchi (44), sindaco di Lanusei - hanno sempre dato garanzie e disponibilità per la chiusura della convenzione, consapevoli entrambi come noi dell’importanza strategica dell’elisuperficie che potenzia il servizio sanitario. Come Comune siamo sempre stati attenti all’evoluzione della vicenda. Tuttavia l’elisuperficie deve andare a integrare e non a sostituire i servizi che l’ospedale offre all’intero territorio». Esprime soddisfazione anche Michele Muggianu (40), segretario di Cisl Ogliastra: «Finalmente una buona notizia. Abbiamo sempre sostenuto con forza la necessità di sottoscrivere la convenzione. È un servizio indispensabile per offrire un minimo di garanzie nei casi più complicati».

