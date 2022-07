I medici in prestito non bastano più 

I sindacati lo avevano detto, turni e servizi sono coperti sino metà luglio, ma quando la stagione turistica entrerà nel vivo con decine di migliaia di arrivi, il sistema sanitario gallurese sarà a rischio. Ed è quello che sta succedendo in queste ore. Con qualche retroscena che complica terribilmente la situazione. Lo stato di emergenza permanente non viene più retto. Si era parlato di una situazione provvisoria e temporanea, per l’utilizzo dei posti letto di Osservazione breve intensiva del Pronto soccorso del Giovanni Paolo II. Invece il reparto è diventato, in pianta stabile, il settore Covid del presidio. Tutte le prestazioni dell’Osservazione breve intensiva sono congelate, con le pesanti conseguenze e i rischi che questo comporta. Ma forse la situazione dell’Obi è il meno, perché il dato dell’emergenza continua e delle ordinanze in deroga ormai sta logorando i rapporti tra la dirigenza della Asl e il personale.

«Se sbaglio, chi paga»

Per affrontare la drammatica carenza di specialisti nei Pronto soccorso, la Asl è costretta a utilizzare medici di altri reparti, disponibili a coprire i turni. Tutto bene? Non proprio. Perché i provvedimenti adottati in deroga alle normali disposizioni interne, causa emergenza, pongono delicate questioni legali che i medici iniziano a porsi. L’utilizzo di un nefrologo, ad esempio, per le prestazioni delle emergenza urgenza, quali effetti può avere sul piano legale? Gli specialisti hanno scoperto che in caso di errore, la copertura assicurativa non è scontata se si opera al di fuori del proprio “settore”. Anche le organizzazioni sindacali stanno studiando la questione. Che non è cosa da poco, se dovessero saltare le disponibilità degli “esterni” per i Pronto soccorso, il sistema sanitario gallurese sarebbe nei guai sino al collo.

Prestazioni aggiuntive

Altra nuvola minacciosa sulla rete ospedaliera gallurese è quella delle prestazioni aggiuntive. Negli ultimi due anni il personale della Asl di Olbia ha garantito il funzionamento dei servizi con ore e ore di presenza, al di fuori degli obblighi contrattuali. A quanto pare, si tratta soprattutto di prestazioni straordinarie richieste durante l’emergenza pandemica. La Asl ritiene che queste prestazioni siano a carico di Ares (Azienda Regionale della Salute) e non del suo bilancio. Quindi i lavoratori attendono di essere pagati e nel frattempo vengono chiesti loro altri sacrifici. Sino a quando reggerà il sistema?