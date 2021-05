I medici di base: noi tagliati fuori 

Un rapporto conflittuale fin dal principio quello tra i medici di base e l’Ats e la Regione. Prima c’è voluto un sacco di tempo per arrivare all’intesa regionale (dopo che era già stata siglata quella a livello nazionale), intesa siglata da due sindacati su quattro. Poi la mancata partenza, le continue polemiche, le accuse reciproche: «In realtà non ci vogliono, non ci mettono in condizione di operare» – hanno sempre sostenuto i primi; «ricordo che la loro adesione alla campagna è un obbligo, morale e giuridico» – ha replicato l’assessore alla Sanità Mario Nieddu. Poi un protocollo con i dettagli per la richiesta dei vaccini e il ritiro delle siringhe pronte, il lento avvio e martedì l'affondo del commissario dell’Azienda per la tutela della salute Massimo Temussi: «Sono l’anello debole, non stanno dando seguito agli accordi, a differenza di quello che succede nelle altre Regioni i nostri medici non hanno garantito la necessaria collaborazione, la questione va affrontata e risolta in tempi brevi».

La risposta

Interviene Domenico Salvago, presidente di Snami Sardegna: «Dispiace leggere sulla stampa e sentire interviste in tv che la colpa delle vaccinazioni anti-covid a rilento sia dovuta alla non risposta dei medici di famiglia. Un’accusa totalmente infondata. Purtroppo i dati sulle vaccinazioni, in cui l’Isola è ultima, sono attendibili, in quanto derivano dal monitoraggio del Governo fatto sulle registrazioni effettuale, e che queste scarse performance dipendano da noi non è vero, perché anche se somministrassimo oggi le dosi a tutti i nostri pazienti allettati, gli unici insieme agli over 80 che possiamo fare in base all’accordo con la Regione, saremmo sempre ultimi. Basta una semplice addizione per provarlo». Ancora: «Giacciono nel dimenticatoio le pec che abbiamo inviato, senza alcun cenno di risposta, alla Regione e alle varie Assl per partecipare a incontri e dare il nostro contributo. Silenzio assordante».

In panchina

Aggiunge Edoardo Depau, vicepresidente regionale del sindacato: «E’ difficile sedersi intorno a un tavolo se non ti vogliono, e nella cabina di regia delle vaccinazioni non è presente neanche un medico di medicina generale. Eppure vacciniamo con successo da decenni, nell’ultima vaccinazione anti-influenzale abbiamo effettuato non meno di 400mila vaccini, conosciamo bene le dinamiche territoriali. Sostengo che noi in questa squadra non stiamo giocando, non siamo neanche in panchina e neppure convocati. Siamo in tribuna e non abbiamo alcuna colpa se la Sardegna è ultima in Italia». Conclude Salvago: «Penso che il commissario dell’Ats e il suo team siano una squadra valida, azzardo la riflessione che sia male informato e che non conosce le varie realtà locali. Proponiamo da subito comitati aziendali, già più volte richiesti, uno ogni dieci giorni in ciascuna Assl, e daremo la nostra collaborazione smascherando senza problemi i fautori dei bassi numeri e le inefficienze oggettive, a iniziare dal nostro non coinvolgimento istituzionale negli hub, come previsto invece dalla cornice nazionale sui vaccini. Aspettiamo una convocazione da parte dell’Ats».

Sintetizza Flaminio Giacobbe, medico di base a Cagliari: «Molto ingiusto addossarci la responsabilità dei ritardi, io ad esempio sono registrato alla piattaforma, ho fatto un corso di formazione, ci metto il massimo impegno, ma i passaggi sono troppi e farraginosi, la programmazione è complicata, le richieste delle dosi devono essere fatte addirittura quattro giorni prima e alla fine sembra pure che ti stiano facendo un favore a darti le siringhe. In sostanza, sono loro che non garantiscono il servizio». (cr. co.)

