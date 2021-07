I medici dell’Isde: a Villacidro il record di morti nell’Isola 

I dati della mortalità villacidrese preoccupano, fanno riflettere e soprattutto aprono un serie di interrogativi sulle possibili cause. Complessivamente superano del 13,1% la media regionale, ma è disgregandoli che colpiscono di più: +323,9% di decessi per malattie infettive (epatite virale), +250,4% per tumori al fegato e +185,7% per leucemia nelle donne, +275,5%, per entrambi i generi, di morti per cause “mal definite”.

La ricerca

Sono alcuni dei dati illustrati ieri a Villacidro durante una presentazione preliminare estratta dallo studio epidemiologico “La mortalità in Sardegna nel periodo 2012-2017” prodotto da Isde, l’Associazione Italiana Medici per l’Ambiente e condotta dal suo presidente, Domenico Scanu. Lo studio vuole monitorare lo stato di salute della popolazione dei comuni sardi con più di 10 mila abitanti, dedicando ulteriori analisi anche alla restante parte della popolazione: «Così come il paziente espone al medico i sintomi, con il fine di individuare le giuste cure, i risultati dell’indagine epidemiologica sono indispensabili per definire lo stato di salute delle comunità e allo stesso tempo divengono uno strumento di cui tenere conto nelle scelte economiche e politiche dei governi e delle amministrazioni locali» ha detto introducendo la sua esposizione Domenico Scanu.

Inquinamento

L’indagine, condotta utilizzando dati Istat, sul piano generale evidenzia in Sardegna un'incidenza della mortalità analoga a quella nazionale per gli uomini e addirittura in difetto per quanto riguarda le donne. Tuttavia, dalla lettura analitica dei dati, emerge una situazione che diviene allarmante quando si prendono in considerazione determinate aree, come i territori dei due Sin (Siti di interesse nazionale per bonifiche) e i Sir (Siti di interesse regionale): aree fortemente compromesse dal punto di vista ambientale, basti pensare alla presenza delle servitù militari e ai territori esposti da vari decenni agli effetti di fattori inquinanti come gli insediamenti industriali e le discariche. Come ciò che ha caratterizzato il recente passato e il presente di Villacidro. Ed è proprio scorrendo i dati dello studio Isde che emerge l’esistenza di un “Caso Villacidro”, come hanno intitolato l’incontro di ieri gli organizzatori del locale “Comitato casa della salute”.

Il territorio

Dopo un doveroso quadro delle criticità ambientali regionali (e non solo), Scanu ha dettagliato e approfondito i dati del distretto sanitario di Guspini, della Asl di Sanluri, e letto con la lente d’ingrandimento le risultanze di Villacidro. L’eccesso di mortalità per il distretto di Guspini, riguarda i tre principali gruppi di cause (malattie circolatorie, respiratorie e tumori), con eccessi di mortalità per malattie respiratorie nei maschi e del sistema circolatorio nelle donne. Un dato che è stato evidenziato e che accomuna tristemente Guspini e Villacidro è l’eccesso, rispetto alla media, di suicidi nella popolazione maschile.

A Villacidro, inoltre, si evidenzia un eccesso di decessi per cause «mal definite», che ha indotto Domenico Scanu a commentare: «Questo è un problema che si può ritenere un malcostume sardo, e che evidenzia una criticità nella qualità dell’identificazione. Perché se abbiamo un 37% di cause di decesso «mal definite» queste vanno a diluire l’accuratezza dei dati forniti dagli studi epidemiologici, sottraendo anche numeri importanti alle cause di decesso precisamente codificate, generando risultati meno puntuali».

