«I malati come mio fratello sono abbandonati» 

«Mio fratello ha trascorso gli ultimi vent’anni in varie strutture – racconta Carmela Sechi -, è una persona molto mite, ma la sua malattia può fargli compiere dei gesti inconsulti, quando meno te lo aspetti rischia diventare violento: può fare del male agli altri e a se stessi, ecco perché non abbiamo mai attivato un progetto “Ritornare a casa”, noi non abbiamo gli strumenti e le capacità per seguirlo. La sua situazione, già complicata, è peggiorata due anni fa, quando si è gettato da un balcone del centro terapeutico del quale era ospite: dopo una caduta di sei metri è rimasto ricoverato due mesi al Brotzu».

Giovanni oggi è ospite di una struttura sanitaria a Capoterra, dove è arrivato nel novembre del 2020 per un periodo di riabilitazione: una struttura – secondo i familiari - adatta alle persone della terza età, ma forse non a quelle nella sua condizione.

Una famiglia nella disperazione. «In nove mesi ho bussato alle porte di diverse strutture psichiatriche sparse per l’Isola, ma quando spiego che mio fratello è schizofrenico mi rispondono che non hanno posto o non possiedono il personale adeguato per seguirlo: non è giusto che un malato venga abbandonato in questo modo». Quella di Carmela Sechi, sorella e amministratrice di sostegno di Giovanni, cinquantasettenne affetto da schizofrenia, è una battaglia quotidiana con il sistema sanitario che nega a un malato impossibile da curare a casa l’assistenza di cui ha bisogno.

Una famiglia nella disperazione. «In nove mesi ho bussato alle porte di diverse strutture psichiatriche sparse per l’Isola, ma quando spiego che mio fratello è schizofrenico mi rispondono che non hanno posto o non possiedono il personale adeguato per seguirlo: non è giusto che un malato venga abbandonato in questo modo». Quella di Carmela Sechi, sorella e amministratrice di sostegno di Giovanni, cinquantasettenne affetto da schizofrenia, è una battaglia quotidiana con il sistema sanitario che nega a un malato impossibile da curare a casa l’assistenza di cui ha bisogno.

A Capoterra

Giovanni oggi è ospite di una struttura sanitaria a Capoterra, dove è arrivato nel novembre del 2020 per un periodo di riabilitazione: una struttura – secondo i familiari - adatta alle persone della terza età, ma forse non a quelle nella sua condizione.

«Mio fratello ha trascorso gli ultimi vent’anni in varie strutture – racconta Carmela Sechi -, è una persona molto mite, ma la sua malattia può fargli compiere dei gesti inconsulti, quando meno te lo aspetti rischia diventare violento: può fare del male agli altri e a se stessi, ecco perché non abbiamo mai attivato un progetto “Ritornare a casa”, noi non abbiamo gli strumenti e le capacità per seguirlo. La sua situazione, già complicata, è peggiorata due anni fa, quando si è gettato da un balcone del centro terapeutico del quale era ospite: dopo una caduta di sei metri è rimasto ricoverato due mesi al Brotzu».

La riabilitazione

Per il suo percorso di riabilitazione era stata individuata la Rsa di Capoterra, dove Giovanni si è miracolosamente ripreso: il problema è che in quella struttura non si trova a suo agio e i familiari temono che questo possa portarlo a compiere nuovamente a un insano gesto. «Lo andiamo a trovare una volta alla settimana – racconta Carmela Sechi - , mi si stringe il cuore ogni volta che lo saluto prima di andare via sentirmi supplicare di portarlo via. Purtroppo, nonostante i miei sforzi, trovare una struttura adeguata per la mia condizione è stato impossibile, ad oggi ho trovato solo porte chiuse. La triste verità è che i malati di una certa età sono abbandonati al loro destino, ogni responsabilità ricade sulle spalle dei familiari: il Centro di salute mentale si preoccupa di trovare una sistemazione per i pazienti sino ai 56 anni, superata quella età si diventa invisibili».

I familiari di Giovanni chiedono aiuto alle istituzioni perché la situazione del loro caro e degli altri malati simili non venga ignorata e cercano strutture in grado di farsi carico del loro caro. «Non vorremmo un giorno rimpiangere di non aver trovato una soluzione per tempo al nostro problema – dice Carmela Sechi -, spero che qualcuno ci aiuti, siamo disposti anche a pagare degli operatori esterni per fargli fare delle attività nella struttura che lo ospiterà».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata