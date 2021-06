«I maiali e io non lasceremo Craccuris» 

«Da qui non ce ne andiamo». Usa il plurale comprendendo anche i suoi maiali, Enrico Pittau, allevatore che dal 2014 ha trasferito il suo bestiame a Craccuris e ancora è in attesa di un contratto dal Comune di Villacidro che regolarizzi la sua posizione. Recentemente una nuova determina emessa dai servizi comunali ha rettificato le graduatorie provvisorie delle concessioni per l’allevamento semi brado che risalgono a quattro anni fa e potrebbe portare allo sgombero.

Gli ostacoli

La vicenda delle graduatorie si è ingarbugliata nel tempo con l’emissione di alcune ordinanze sindacali per la riduzione del carico di bestiame e di sgombero degli animali dai lotti, non tutti utilizzati nelle stesse modalità. Lo spostamento dei maiali è di fatto impossibile, sia per la mancanza di una sistemazione alternativa, sia per un’autorizzazione sanitaria che non può essere rilasciata: tra gli allevamenti ci sono casi di “malattia di Aujeszky”, che riguarda in particolare la sfera riproduttiva delle scrofe (non è invece pericolosa per l'uomo) e rende non movimentabili i capi.

Lo scoglio più grande resta quello dei contratti: «È dal 2017 che attendo un regolare contratto dal Comune. Senza questo documento – spiega Pittau, che aveva partecipato al bando – non ho potuto richiedere i contributi per il benessere animale e nemmeno i ristori per la crisi Covid». La storia di Pittau è simile a quella di altri allevatori: «Nel 2014 ho trasferito i maiali da Aletzi alla struttura di Craccuris, realizzata dal Comune. L’area, assegnata provvisoriamente, era ingombra di una quantità di rifiuti che ho provveduto a rimuovere: lavatrici, gomme, montagne di spazzatura. Da sempre c’è un grosso problema di rifornimento idrico: anche dopo che il Comune ha realizzato una condotta per portare a Craccuris l’acqua della sorgente Sa Mitza Manna, ci sono difficoltà. L’acqua è poca e non arriva in modo continuo, soprattutto nei lotti più alti. Ho dovuto posizionare un serbatoio oltre a quello previsto nella struttura, per non lasciare senz’acqua gli animali: con tutti i soldi spesi per portare l’acqua e pomparla fino a Craccuris, avrebbero potuto realizzare un pozzo direttamente in zona, così da risolvere definitivamente il problema». Nonostante le difficoltà della sistemazione – la lista contempla, tra le altre cose, anche l’impervia strada di accesso – Pittau si dichiara disponibile a versare un canone d’affitto: «Pago anche gli arretrati se mi fanno un contratto, ma il Comune non può chiedere soldi senza regolarizzarci».

Promesse mancate

Dello stesso avviso Mauro Caria, occupante di un altro lotto, a Craccuris dal 2014, quando vi portò i maiali da Narti: «Chi pagherebbe una locazione senza un regolare contratto? Quando ci chiesero di partecipare al bando per metterci in regola, nel 2017, lo abbiamo fatto, ma di contratti non se ne sono mai visti».

