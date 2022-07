«I lavori nelle strade li fa il Comune» 

Non esiste alcun condominio nella zona storica di Torre dei Corsari, spetta al Comune garantire la manutenzione delle strade e dell’illuminazione pubblica mentre la gestione della rete fognaria è di Abbanoa. Lo ha stabilito il giudice di pace di Cagliari, Maria Uda, con una sentenza che condanna la Comunione Torre dei Corsari a pagare le spese processuali di mille euro per quattro proprietari di villette, citati in giudizio per non aver versato tremila euro per i costi che avrebbe sostenuto l’associazione. Richiesta che il giudice ha respinto: «Sono beni di proprietà pubblica».

La vicenda

Era il 2015 quando 37 proprietari di case vacanze, aderenti all’associazione Condomino Torre dei Corsari, contestarono la richiesta di 500 euro a testa per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, illuminazione e impianto fognario. Fu l’inizio di una lunga controversia che per 16 ribelli si concluse con l’avvio di una causa da parte del presidente della comunione, Giuliano Piras, affinché l’autorità giudiziaria imponesse di saldare il conto. Per 12 il processo è in corso davanti al Tribunale civile, quattro hanno vinto la causa, due contumaci e due difesi dall’avvocata Emanuela Paschino.

La sentenza

Il giudice di pace ricorda che «la società lottizzante nel 1975 trasferì al Comune le opere di urbanizzazione primaria» pertanto l’ente «è l’unico titolato a gestire i servizi». Ed è lo stesso Comune che «su richiesta dei soci, afferma che all’associazione non è stato rilasciato alcun titolo abilitativo in merito alla manutenzione delle strade e dell’illuminazione pubblica» e che «i soci non corrispondono alcun onore finanziario all’amministrazione». Inoltre «Abbanoa ha chiesto l’autorizzazione per lavori su manto stradale al Municipio e non certo all’associazione». Infine il giudice ha precisato che «di fronte a copiosa documentazione che attesta il bene pubblico, l’associazione si è limitata a ribadire la sua pretesa senza supportarla da prove adeguate». E gli inquilini ricordano che «l’associazione ogni anno riceve seimila euro dal Comune per il taglio dell’erba».