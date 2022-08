«I ladri in casa mentre dormivamo» 

Un brutto risveglio che ha messo in agitazione tutta la famiglia e il vicinato. Le camere dei bambini sono proprio accanto al soggiorno dove hanno agito i ladri. «Mia moglie era molto scossa per quello che sarebbe potuto succedere se qualcuno di noi si fosse svegliato ma i Carabinieri sono stati molto comprensivi e disponibili con tutti noi».

« Hanno preso solo la borsa di mia moglie che si trovava sul mobile vicino all’ingresso e sono andati a svuotarla in giardino – racconta il 43enne teodorino – hanno ignorato i cellulari, la Nintendo Switch dei miei figli e non hanno frugato oltre» . Un colpo veloce facilitato dall’aver trovato la porta principale aperta. «Siamo rientrati da un giro in centro poco dopo la mezzanotte e io sono rimasto sveglio fino alle 2», racconta l’uomo. «Quando sono andato a letto ho chiuso solo la zanzariera. Alle 7 eravamo già in piedi per andare a lavoro e portare i bambini al centro estivo e mia moglie si è accorta che mancava la borsa».

Si sono intrufolati in casa nel cuore della notte e hanno rubato poche centinaia di euro e due collanine. Il furto è avvenuto giovedì scorso in un’abitazione di San Teodoro, mentre Ivan Giagheddu, consigliere di minoranza del Comune gallurese, e la moglie dormivano con i loro tre figli di 4, 7 e 9 anni. La casa si trova complesso residenziale Villette fiorite nella borgata di Lu Fraili, a un centinaio di metri dalla Statale 125 e poco distante da un market. A giudicare dalla ricostruzione fatta dal padrone di casa, i malviventi non erano a caccia di un grosso bottino e hanno agito nel giro di pochi minuti senza rovistare in cerca di altri oggetti di valore.

Si sono intrufolati in casa nel cuore della notte e hanno rubato poche centinaia di euro e due collanine. Il furto è avvenuto giovedì scorso in un’abitazione di San Teodoro, mentre Ivan Giagheddu, consigliere di minoranza del Comune gallurese, e la moglie dormivano con i loro tre figli di 4, 7 e 9 anni. La casa si trova complesso residenziale Villette fiorite nella borgata di Lu Fraili, a un centinaio di metri dalla Statale 125 e poco distante da un market. A giudicare dalla ricostruzione fatta dal padrone di casa, i malviventi non erano a caccia di un grosso bottino e hanno agito nel giro di pochi minuti senza rovistare in cerca di altri oggetti di valore.

Bottino limitato

« Hanno preso solo la borsa di mia moglie che si trovava sul mobile vicino all’ingresso e sono andati a svuotarla in giardino – racconta il 43enne teodorino – hanno ignorato i cellulari, la Nintendo Switch dei miei figli e non hanno frugato oltre» . Un colpo veloce facilitato dall’aver trovato la porta principale aperta. «Siamo rientrati da un giro in centro poco dopo la mezzanotte e io sono rimasto sveglio fino alle 2», racconta l’uomo. «Quando sono andato a letto ho chiuso solo la zanzariera. Alle 7 eravamo già in piedi per andare a lavoro e portare i bambini al centro estivo e mia moglie si è accorta che mancava la borsa».

Un brutto risveglio che ha messo in agitazione tutta la famiglia e il vicinato. Le camere dei bambini sono proprio accanto al soggiorno dove hanno agito i ladri. «Mia moglie era molto scossa per quello che sarebbe potuto succedere se qualcuno di noi si fosse svegliato ma i Carabinieri sono stati molto comprensivi e disponibili con tutti noi».

La sindaca

Si rammarica per la vicenda anche la sindaca di San Teodoro, Rita Deretta, che esprime solidarietà nei confronti del consigliere Giagheddu e della sua famiglia, ma si dice fiduciosa sul buon esito delle indagini. «Ci auguriamo che si venga presto a conoscenza dei colpevoli per la tranquillità di tutta la comunità», dice Deretta. «I carabinieri sono già molto presenti sul territorio e spero davvero che si riesca a stroncare sul nascere un fenomeno da cui quest’anno non eravamo ancora stati interessati. Speriamo si tratti di un episodio isolato». Furti con una dinamica simile sono stati messi a segno nel centro costiero negli anni scorsi, quando alcuni derubati hanno dichiarato di essere stati narcotizzati. I militari di San Teodoro hanno effettuato tutti gli accertamenti del caso e Giagheddu ha sporto denuncia contro ignoti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata