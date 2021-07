«I giovani nel mirino della Delta» 

L’età sta diminuendo, e ora i più colpiti vanno dai 19 ai 35 anni. E gli ultimi casi sono scoppiati da sardi che tornano a casa dalle vacanze. Tutti non vaccinati? No, ci sono anche persone (poche) che hanno avuto già la seconda dose e che restano comunque contagiati. Ma, fondamentale chiarire subito, la variante Delta è comparsa in Sardegna dopo l’arrivo di turisti. «Ecco perché continuo a ripetere che dobbiamo effettuare i controlli in porti e aeroporti. Anche a campione ma bisogna farli almeno sino a quando il Green pass non entrerà a regime».

Ferdinando Coghe dirige uno dei quattro laboratori regionali che analizza tamponi molecolari e invia i dati all’Iss. Nell’ultimo periodo la variante Delta anche nel suo laboratorio generale di analisi chimico cliniche e microbiologia, “Duilio Casula” dell’Aou di Cagliari sta risultando sempre più spesso. Tanto che, secondo l’Istituto superiore della sanità, l’Indiana si sta diffondendo in Sardegna con un ritmo più alto rispetto al resto dell’Italia. L’Isola è addirittura la terza regione in assoluto, con il 66,7% dei casi (la media nazionale è al 27%).

Allarme Delta

«Purtroppo è normale che accada, la Delta è più rapida nel contagio. Ma è un processo già noto: non dimentichiamo infatti quel che è accaduto con la variante inglese, a sua volta più veloce del ceppo originario», sottolinea Coghe. «Ed è quindi naturale che ci sia un po’ di preoccupazione in più, dovuta proprio alla sua diffusione più rapida», precisa Salvatore Rubino, che invece dirige il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Aou di Sassari.

Giovani

L’età media dei contagiati si sta abbassando «a causa delle abitudini e delle fasce meno vaccinate. I giovani generalmente sono meno attenti al distanziamento e all’uso della mascherina e sono più portati a stare insieme. Purtroppo però, a contrario degli adulti, sono anche i meno vaccinati e questo comporta un aumento dei positivi nella fascia 16-35 anni», afferma Ferdinando Coghe. «Quando le restrizioni si allentano e ci sono più momenti di socialità il virus corre e nel caso della Delta anche molto velocemente», sottolinea Rubino.

La storia dei casi

«Perché ripeto che bisogna effettuare controlli, anche a campione, in porti e aeroporti? Perché i casi Delta che oggi abbiamo nascono da virus arrivati da fuori. Il primo fu un equipaggio di una petroliera (13 positivi, tutti indiani), poi un extracomunitario che contagiò quattro sardi. Infine i casi di Trinità d’Agultu con persone extraeuropee (inglesi e americani) che portarono il virus nel set di un film e nel paese. Diciamo che “focolai interni” non ne abbiamo avuti», spiega Coghe.

Dove circola il virus

In linea generale tutti i focolai che si stanno registrando nell’Isola nascono in spazi chiusi, «anche perché sappiamo che all’aperto la possibilità di infettarsi è inferiore – spiega Coghe – Magari all’interno delle mura domestiche. Ma non solo, non dimentichiamo che un periodo si facevano moltissimi tamponi antigienici che risultavamo quasi tutti negativi, e di conseguenza le persone si sentivano autorizzate ad andare fuori casa a cena: pochi giorni dopo l’Isola è entrata in zona rossa. Ecco un po’ sta riaccadendo la stessa cosa».

«Vaccinati, state attenti»

Quindi, fondamentale vaccinarsi e nel più breve tempo possibile. Ma attenzione, perché «il vaccino crea una difesa attiva che produce anticorpi ma non esiste un vaccino “sterilizzante”. Mi spiego, il vaccinato può venire contagiato e può diffondere il virus solo che, avendo una difesa attiva, si ammala in una forma “accettabile”. E questo accade anche con la variante Delta: chiaro che sono più i non vaccinati ad essere positivi ma ci sono anche coloro che hanno fatto il richiamo ad aver contratto la Indiana. E allora perchè è importante vaccinarsi? Perché più siamo, meno circola il virus e meno rischi ci sono. E poi perché solo così non si producono altre varianti». Da qui la raccomandazione, «Tutti, vaccinati compresi, devono continuare a utilizzare la mascherina, igienizzarsi le mani e mantenere il distanziamento. La nostra maturità sta nell’accettare che si possa vivere liberamente ma con alcune piccole precauzioni».

