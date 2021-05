I giovani in lotta per l’ospedale 

Nessuno finora ha ascoltato ma adesso si sarà costretti. Per il polo ospedaliero del San Camillo di Sorgono entrano in gioco i giovani di Mandrolisai e Gennargentu. Hanno meno di 40 anni, vivono nel territorio o, se sono lontani, lo hanno nel cuore. Molti di loro hanno studiato nel paese, passando ogni giorno davanti all’ospedale. Distrattamente e senza immaginare che in pochi anni sarebbe stato indebolito, smembrato, privato di servizi essenziali. Quegli ex studenti oggi sono medici, farmacisti, insegnanti, avvocati, artisti. Si sono riuniti online per mobilitarsi in difesa della sanità della zona. Il risultato, per ora, è una lettera aperta in cui si fanno richieste precise a Regione, Ats e Assl di Nuoro. E un invito agli under40 del territorio: «Uniamoci per la battaglia».

La mobilitazione

Per la prima volta i giovani di un’intera area si alleano per una causa comune. «Da troppo tempo sentiamo promesse. L’adeguamento a ospedale di zona disagiata non è mai avvenuto - dicono i fondatori del gruppo – C’è stato solo un continuo taglio dei servizi: mancano fisiatra, medico di guardia anestesista, diabetologo. Il centro dialisi è in sofferenza. Il reparto di Chirurgia è fermo ed è a rischio quello di Medicina, compreso il Day hospital oncologico».

Le voci

«Siamo nati in questo territorio e in molti casi ci siamo tornati dopo aver studiato. Crediamo nel potenziale di sviluppo, che sarà impossibile se ci vengono negati diritti essenziali, come quello alla salute - proseguono - Il San Camillo, punto di riferimento per 17 mila persone, rischia di toccare un punto di non ritorno». Le richieste sono chiare, a partire dall’attuazione della Strategia delle Aree Interne mai resa esecutiva per i ritardi della Regione. «Prevede anche servizi sanitari diffusi - protesta il gruppo - Pretendiamo dal governo regionale politiche coraggiose in questo senso; da Ats Sardegna e Assl Nuoro trasparenza e celerità nel rispettare gli impegni presi». I giovani di Mandrolisai e Gennargentu hanno una pretesa: quella che qui si possa nascere e vivere dignitosamente.

