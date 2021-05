I Giganti richiamano i visitatori 

I numeri cominciano a migliorare, rispetto a quelli dei mesi scorsi, quando la casa dei Giganti era chiusa il fine settimana e le restrizioni impedivano gli spostamenti. Circa 200 persone la settimana scorsa hanno raggiunto il museo civico “Giovanni Marongiu” di Cabras. Molti spinti anche dalla curiosità di vedere da vicino le due statue che da tre mesi sono al centro delle polemiche. Il caso, infatti, ancora non é risolto. Come neanche quello che riguarda la Fondazione che dovrebbe gestire tutto il complesso scultoreo di Mont'e Prama: la sua nascita sembra ancora lontana. A differenza di altre Fondazioni che stanno per decollare.

Le visite al museo

Chi entra per la prima volta al museo civico rimane attratto dalle sei enormi statue esposte nella saletta buia quasi all'ingresso della struttura. Poi però tutti vogliono conoscere da vicino quali sono le due statue che la Soprintendenza archeologica vuole trasferire nei laboratori di Calamosca per l'operazione di restauro. Un casus belli ancora aperto e che il Ministero sta tentando di risolvere in nome della pace concordando con la Regione uno scambio con altre due statue ora esposte al museo nazionale di Cagliari. Questo per evitare di impoverire l’offerta culturale all’interno dell’esposizione lagunare.

L’attesa

Tutto però dipende dalla Regione. Almeno così sostiene il Ministero dei Beni Culturali che dal 22 febbraio scorso aspetta di conoscere il parere sulla bozza di statuto della Fondazione Mont’e Prama scritta dal Ministero dopo vari incontri con la Regione e Comune di Cabras, i tre soci fondatori. Sia sull’accordo che riguarda il trasferimento delle statue da Cabras a Cagliari. Un'operazione delicata che bisogna programmare nei minimi dettagli vista la fragilità delle opere ancora da restaurare.

Giorni decisivi

E chissà se la Regione, dopo il botta e risposta con il Ministero a mezzo stampa deciderà di dare una risposta ed evitare ulteriori ritardi che compromettono lo sviluppo del territorio. La Regione nei giorni scorsi ha ribadito che prima di rispondere vuole leggere nero su bianco che il presidente della Fondazione sarà una figura sarda. «Con il Ministero non abbiamo mai interrotto le interlocuzioni - ha detto pochi giorni fa il presidente della Regione Solinas - ma non possiamo accettare che su un aspetto così importante come la scoperta dei Giganti ci venga calato dall’alto un nome che poca dimestichezza ha con la nostra cultura».

Il Ministero

Dal Ministero invece sono arrivate le rassicurazioni: «A differenza di quanto sostenuto dalla Regione, il Ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini ha già dichiarato che il presidente della Fondazione sarà un sardo e che sarà deciso da tutti i soci fondatori, Ministero, Comune e Regione. Da pochissimo i nostri uffici hanno terminato le pratiche per far nascere altre Fondazioni. Insomma, manca solo quella di Mont’e Prama alla quale noi teniamo tanto». Il sindaco di Cabras Andrea Abis ha chiesto alle parti di accelerare ricordando che grazie alla Fondazione Cabras potrà rinascere.

