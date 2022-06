I giardinieri speciali e la terapia dell’orto 

C’è il viale Mediterraneo con gli arbusti tipici della macchia mediterranea. Poi c’è l’oliveto, il roseto, ma anche la “stanza” delle piante tropicali, quella delle erbe aromatiche e quella delle piante grasse. È il luogo ha dato vita a “La cura dell’Orto che Cura”, il progetto che fonda le sue radici sull’ortoterapia, voluto da Paola Cannas, proprietaria dell’azienda “Abitare con il verde” in località San Gaetano, che ha aperto le porte del suo giardino ai ragazzi dell’Anffas per prendersene cura e averne a loro volta beneficio.

La missione

«Il progetto nasce da una passione che io ho scoperto per il verde»,racconta Cannas, «ho studiato l’ortoterapia, anche se in Italia ancora non è riconosciuta come strumento scientifico e da qui ho iniziato a lavorare con le persone fragili». Ieri mattina nella sala centrale dell’azienda si è parlato dell’ortoterapia, evidenziando come sia necessario questa venga riconosciuta dal legislatore come terapia a supporto e integrazione delle cure tradizionali nel trattamento di disabilità intellettive e non solo. «I ragazzi sono al centro del percorso, vengono coinvolti nella manutenzione del giardino», prosegue Cannas, «è importante l’energia che arriva attraverso l’impegno nella cura del verde». La sperimentazione è durata otto mesi e ha coinvolto un gruppo formato da 10 persone con differenti tipologie di disabilità intellettive, che si è ritrovato per due volte alla settimana a svolgere attività agricole immersi in due ettari di orto e giardino.

La soddisfazione

«C’è stato un notevole miglioramento nella collaborazione tra i partecipanti al laboratorio, ogni persona ha potuto contribuire alla realizzazione di un prodotto finito ampio con grande soddisfazione personale. L'integrazione dei partecipanti con il personale dell'azienda agricola ha dato loro la possibilità di sperimentarsi in un ruolo lavorativo adulto e le relazioni che si sono create hanno favorito l'instaurarsi di un clima sereno e armonioso a prescindere dai compiti assegnati». L’entusiasmo per questa avventura lo si avverte anche dai racconti dei ragazzi che con orgoglio hanno mostrato il loro lavoro. «Io mi sono occupato di tagliare l’erba e della raccolta dei frutti», racconta Matteo Vacca, 28 anni, «questo progetto mi è piaciuto davvero tanto e vorrei poter proseguire. D’inverno non sempre è stato facile lavorare a causa della pioggia, però io e i miei compagni abbiamo fatto quello che potevamo e il risultato si vede, mi sono divertito tanto».