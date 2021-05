I giallorossi in caduta libera 

Nelle diciotto partite giocate dopo la vittoria dell'andata sul Cagliari (1-2 alla Sardegna Arena, era il 6 gennaio) il Benevento ne ha vinta solo una, seppur a Torino sulla Juventus. Un crollo verticale in piena regola quello dei sanniti, che a fine girone d'andata erano a +8 sui rossoblù e invece ora affrontano lo spareggio salvezza di domani terzultimi, indietro di un punto. «Basta spegnere un attimo il cervello e le cose cambiano, la fortuna non ci ha assistito tanto ma se ci troviamo a 31 punti vuol dire che il valore dimostrato è quello», ha detto Pasquale Foggia, ex rossoblù e oggi direttore sportivo del Benevento, nel corso del suo intervento a "Il Cagliari in diretta" su Videolina, Radiolina e Unionesarda.it. Quasi un'ammissione che la squadra allenata da Filippo Inzaghi, dopo una brillante prima metà di stagione, abbia pensato con troppo anticipo di essere già salva, staccando la spina. Da due settimane, dopo la sconfitta per 2-4 contro l'Udinese, è in zona retrocessione: non era mai accaduto prima.

Un cammino dal incubo

Nel corso del girone di ritorno il Benevento ha totalizzato appena 9 punti: soltanto Parma (7) e Crotone (6), entrambe già retrocesse, ne hanno fatti meno. Un solo successo, 0-1 il 21 marzo a Torino con la Juventus, 6 pareggi e 8 sconfitte il ruolino di marcia dalla 20ª giornata in poi: al giro di boia era 11°. Nella seconda parte di stagione è il peggior attacco, con 14 gol all'attivo, e ne ha subiti ben 12 in più del Cagliari (32 contro 20). Questo nonostante l'arrivo a gennaio di Adolfo Gaich, a segno contro Spezia e Juventus. Le quattro sconfitte nelle ultime cinque giornate, con in mezzo il 2-2 in casa del Genoa, hanno fatto precipitare i sanniti in classifica, e dopo la sfida col Cagliari avranno l'Atalanta a Bergamo (all'andata finì 1-4), il Crotone in casa e l'altro scontro diretto salvezza sul campo del Torino per chiudere. Anche il rendimento al “Vigorito” non è certo eccellente: un punto in cinque partite, il 2-2 col Parma prima di Pasqua, e l'ultima vittoria è datata addirittura 20 dicembre, 2-0 al Genoa che portò all'esonero di Rolando Maran.

Rifinitura blindata

Da ieri il Benevento è in ritiro, anticipato su richiesta degli stessi giocatori. Oggi alle 18.30 parlerà Inzaghi in conferenza stampa, e l'allenamento di viglia servirà per capire se Iago Falque sarà della partita. Lo spagnolo ha un problema al flessore della coscia sinistra ed è in dubbio, mentre in attacco sono sicuri assenti Gabriele Moncini e l'ex Marco Sau. In difesa mancherà Daam Foulon, ma hanno recuperato Gaetano Letizia e Alessandro Tuia. Torna invece dalla squalifica Pasquale Schiattarella, che ripropone il ballottaggio in mezzo al campo con Nicolas Viola: il rientrante centrocampista era uno dei fedelissimi di Leonardo Semplici nei suoi tre anni alla SPAL, dal 2016 al 2019. Col Milan, come modulo, Inzaghi è tornato al 4-3-2-1 dopo alcune partite col 3-5-2.

