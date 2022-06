I geologi: aprire il canale tombato 

«Oggi è un grande giorno per Villacidro: è con profondo piacere che dichiaro approvata l'adozione dello studio comunale di assetto idrogeologico». Con queste parole il sindaco Federico Sollai, ha commentato il voto unanime del Consiglio sullo studio: un documento che fotografa scientificamente la delicatezza e la fragilità del territorio e le cui risultanze saranno recepite nei nuovi piano urbanistico comunale e piano di protezione civile, in fase di preparazione. «Crediamo che questo strumento riporti la consapevolezza del rischio potenziale, educando e informando, sulla base di uno studio scientifico che ne definisce le criticità», ha spiegato l'ingegnere Alessandro Salis, che assieme al geologo Fausto Pani ha illustrato lo studio ai consiglieri.

Il lungo iter

Il parto dello studio è stato lungo e ha attraversato ben tre consiliature. Il sindaco ha ricordato l’apporto bitartisan di tutti i componenti delle varie commissioni che negli anni hanno affiancato, anche incalzandoli, i tecnici. «Più volte – ha confermato il consigliere di Assemblea permanente, Giancarlo Carboni, geologo di professione – abbiamo sollecitato l’utilizzo di metodologie e di elaborazioni che facessero salire di qualità il livello dello studio. Grazie all'impegno e all'abnegazione dei tecnici ma anche alla spinta politica della commissione, Villacidro si dota di un ottimo strumento, che può dire la sua a livello regionale».

Per Marco Deidda, Alternativa Civica: «Le indicazioni di questo studio non devono essere viste come vincoli ma come garanzia di una maggiore sicurezza delle vite umane e delle attività economiche del territorio. Approvare un documento come questo è indice di grande senso di responsabilità e di civiltà. La nostra comunità dovrebbe vantarsene e rispettare le indicazioni con coscienza: non abbiamo voluto evocare scenari disastrosi, ma fare capire cosa succede quando l'uomo, in modo stolto, agisce contrastando la forza della natura».

Mitigazione

Lo studio comprende anche alcune “schede per interventi di mitigazione idraulica” nelle quali sono stati ipotizzati scenari per contrastare alcune criticità: tra queste la gora di Sant’Antonio, alcuni punti della zona industriale, compreso il canile, e il centro abitato. Per quest’ultimo l'indicazione di alcuni punti per creare aree di laminazione (dispersione delle acque), con eventuale apertura di alcuni tratti della tombatura del rio Fluminera, per renderlo quantomeno ispezionabile. «È bene – ha detto Salis – che la gente abbia coscienza perenne di avere un corso d'acqua sotto i piedi». Riguardo questa eventualità, il sindaco Sollai ha dichiarato che «saranno fatti gli approfondimenti necessari. Intanto una prima opera importante è stata già realizzata a dicembre, dopo anni, liberando dal materiale depositato a monte della tombatura, le briglie idrauliche, garantendo così un primo livello di mitigazione molto efficace».