I gatti sconfinano, via al processo 

Non c’è pace per i famosi gatti di Su Pallosu. Domani i gattari che gestiscono la colonia a pochi metri dal mare di San Vero Milis, per quattro anni consecutivi premiata con il certificato eccellenza turistica Tripadvisor visti gli oltre 30 mila visitatori in 10 anni, saranno in tribunale per difendere i loro felini. Davanti al giudice monocratico comincerà il processo penale contro Arina Albu e Andrea Atzori. Due i capi d’imputazione a loro carico: invasione di terreni e imbrattamento.

Il processo

È l’ultimo atto di una battaglia legale iniziata in realtà nel 2015. All’epoca i due gattari avevano denunciato per minaccia e danneggiamento due persone che vivono nella borgata e che avevano offeso e lanciato blocchi di pietra contro la loro proprietà. Quella denuncia si era chiusa con decreto penale di condanna per minaccia e danneggiamento. Poi però i due cittadini nel 2018 passarono al contrattacco denunciando i gattari per aver invaso con i loro gatti terreni pubblici e sporcato il suolo. Tutto questo nell’unica stradina di accesso che porta all’abitazione di Atzori e quindi alla colonia felina. Per i due animalisti arrivarono i decreti penali di condanna, provvedimenti che però loro impugnarono immediatamente. E ora per loro inizia il processo. «Lo affronteremo a testa alta - dicono Andrea Atzori e Irina Albu - Comunque andrà a finire per noi sono diversi i motivi di interesse e rilevanza generale per chi si occupa di diritti degli animali, colonie feline e chi ama i gatti».

Il presidente

Ma i gatti di Su Pallosu non sono famosi solo perché vivono in spiaggia. Ma anche perché nel 2014 furono “salvati” persino dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Con un provvedimento si era opposto al Consiglio comunale all’epoca guidato dal sindaco Flavia Adelia Murru che voleva sgomberare la colonia. I gattari che curavano, sfamavano e sterilizzavano gratuitamente tutti i gatti presenti in spiaggia, avevano chiesto al Comune il riconoscimento della colonia felina. L’amministrazione rispose dicendo però che il branco di mici era un pericolo per la zona respingendo così la richiesta degli animalisti e annunciando lo sgombero dell’area. Atzori e Albu tuttavia non si arresero. Presentarono subito il ricorso al Capo dello Stato Giorgio Napolitano che annullò il provvedimento con due motivazioni: «Eccesso di potere e illogicità della motivazione». E domani per i gattari inizia un’altra battaglia.