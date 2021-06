I furbetti del reddito di cittadinanza  con la villa al mare 

C’è chi aveva la villetta al mare e chi, nel garage di casa, un’auto di lusso. C’erano poi trafficanti di droga e persone condannate per aver fatto parte di associazioni criminali di stampo mafioso. Sono alcuni dei 381 casi scoperti dalla Guardia di Finanza della Sardegna: persone denunciate per aver percepito, senza averne i requisiti, il reddito di cittadinanza. In questo modo hanno intascato quasi tre milioni di euro e ne avrebbero dovuto prendere altri 300 mila. Recuperare le somme non sarà facile, «ma almeno abbiamo interrotto delle erogazioni di soldi pubblici non dovuti», commenta il comandante regionale delle Fiamme Gialle, Gioacchino Angeloni. Un fenomeno purtroppo molto diffuso: «L’80 per cento dei casi da noi esaminati ha fatto emergere situazioni illegali».

Camorra e ‘ndrangheta

Il dato è emerso ieri durante le celebrazioni per il 247esimo anniversario della fondazione della Guardia di Finanza. Una festa in tono minore per le norme anticontagio. «Ringrazio tutti i miei uomini», ha detto Angeloni. «Durante l’emergenza sanitaria hanno garantito sempre il massimo, lavorando sempre in presenza, nella massima sicurezza». Insieme al prefetto di Cagliari, Gianfranco Tomao, il comandante regionale ha evidenziato i risultati ottenuti dai militari delle Fiamme Gialle. Ricordando la recente operazione del nucleo provinciale di polizia tributaria, con le sette ordinanze di custodia cautelare per un traffico di droga tra la Campania e il Cagliaritano, gestito dalla camorra. «Le organizzazioni mafiose non sono radicate nell'Isola. Non ci sono elementi nemmeno per ipotizzarlo. Ma certamente ci sono dei contatti tra gruppi sardi e clan camorristici o cosche della ‘ndrangheta. La criminalità organizzata cerca di fare profitto in Sardegna con i traffici di droga e con investimenti per il riciclaggio di soldi per l’acquisto di beni immobili».

Appalti e spesa pubblica

Il comandante Angeloni ha ricordato gli oltre 16mila interventi ispettivi e le quasi duemila indagini «per contrastare le infiltrazioni della criminalità economica e organizzata nel tessuto economico e sociale della Sardegna». Nel 2020 i finanzieri sardi hanno scoperto frodi, in danno del bilancio nazionale e comunitario, per 14 milioni di euro. Insieme a quelle al settore della spesa sanitaria, previdenziale e assistenziale, si arriva a 17 milioni con 404 denunce. Numerose le irregolarità riscontrate negli appalti pubblici, per una cifra ingente: 66 milioni di euro. Sono 51 le denunce per reati in materia di appalti e corruzione. E nella lotta alla criminalità organizzata ci sono stati sequestri per un milione di euro in materia di riciclaggio.

Evasori totali

In dodici mesi i finanzieri della Sardegna hanno scoperto 117 evasori totali: liberi professionisti o titolari di imprese completamente sconosciuti al Fisco. E nei controlli effettuati sono stati rintracciati 808 lavoratori in nero o irregolari. Tra le evasioni anche quattro “internazionali”: un tentativo di detenere, in modo illegale, ingenti capitali. «L’impegno della Guardia di Finanza», ha ricordato Angeloni, «sarà massimo nel contrasto alle infiltrazioni malavitose e ai traffici illeciti, sempre più insidiosi e letali anche a causa delle fragilità accentuate dalla crisi pandemica».

RIPRODUZIONE RISERVATA

80

per cento

di casi illegali emersi durante i controlli sulle pratiche dei redditi di cittadinanza

16

mila

interventi ispettivi per contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico e sociale della Sardegna

117

evasori totali

scoperti, si tratta di liberi professionisti o titolari di imprese completamente sconosciuti al Fisco