I fuochi vietati illuminano il 2022 

Impossibile – come in tutta Italia - fronteggiare il fenomeno dei fuochi d’artificio e dei botti. Anche a Cagliari, così come in qualsiasi centro della Sardegna, le esplosioni sono iniziate ben prima della mezzanotte. A Sestu la pavimentazione davanti al Comune è stata danneggiata facendo esplodere un grosso petardo. Poi con il 2022 il cielo si è illuminato. Nel capoluogo impossibile contare gli spettacoli messi in scena in più parti e in ogni quartiere. A Castello, i fuochi hanno animato la parte di Santa Croce, con sullo sfondo la torre dell’Elefante. Una raffica di fuochi d’artificio e scoppio di petardi non solo dalle strade e dalle piazze, ma anche da terrazze e balconi. «Si dovrebbe entrare nelle abitazioni ed essere presenti in ogni angolo della città per poter controllare tutti», sottolinea Calzia. Insomma, non ci si può fare molto. Per la disperazione soprattutto dei tanti animali terrorizzati per le esplosioni e boati andati avanti per parecchie ore. E poi durante la notte non sono mancate le segnalazioni di schiamazzi al 113: gruppi di ragazzi che sono stati fatti andar via dagli agenti della Squadra volante.

A Cagliari il bilancio, in termini di sicurezza e di norme anti-contagio, alla fine può essere positivo. L’ordinanza del sindaco Paolo Truzzu ha imposto la chiusura della terrazza del Bastione di Saint Remy, possibile punto di incontro per centinaia e centinaia di giovani. Dalla sera del 31, sono state piazzate le transenne, e gli agenti della Polizia locale hanno verificato che nessuno varcasse la barriere. «Devo dire che i cagliaritani sono stati rispettosi», commenta il comandante della Municipale, Guido Calzia. «Il bastione è rimasto deserto e anche in giro non c’è stata grande confusione. Qualche inevitabile assembramento c’è stato nella zona di piazza Yenne: qui si sono ritrovate le persone che erano nei locali e ristornati del centro storico. Ma il tutto è durato non molto». Alla fine le pattuglie della Municipale sono rientrate alla base, al termine del turno notturno, senza aver staccato nessuna sanzione.

La Sardegna come il resto d’Italia: qualche assembramento per salutare il nuovo anno, città e paesi illuminati a giorno dai fuochi d’artificio, esplosioni e boati di petardi in strade e piazze con le forze dell’ordine impossibilitate ad applicare le ordinanze di divieto. Anche a Cagliari il 2022 è stato accolto con tantissimi improvvisati spettacoli pirotecnici: dalla centralissima terrazza del bastione di Santa Croce, fino ai quartieri periferici di Sant’Elia e San Michele. Stesso scenario in quasi tutti i Comuni sardi. E per fortuna solo due feriti a causa dello scoppio di petardi: uno a Decimomannu, ben prima della mezzanotte del 31 dicembre, e un bambino a Nurri per un terribile scherzo ieri mattina.

Gli interventi

Fuochi e botti

Incendi e ubriachi

Intensa nottata anche per i vigili del fuoco e per i soccorritori del 118 ma per fortuna senza situazioni particolarmente gravi. Le squadre dei pompieri hanno domato un principio di incendio in una cappa fumaria in un’abitazione e sono intervenuti anche in un palazzo a Sant’Elia per l’esplosione di un petardo che ha riempito di fumo le scale interne, facendo scattare l’allarme incendio tra gli inquilini. Dopo un po’ di apprensione, l’emergenza è rientrata. Le ambulanze del 118 (oltre alla gestione, impegnativa, dei casi di Covid) hanno soccorso diverse persone ubriache, colte da malore. In un caso si è temuto il peggio in un’abitazione a Is Mirrionis: due mezzi hanno operato per un codice rosso, ma alla fine l’uomo che si era sentito male ha rifiutato anche il trasporto in ospedale.

Cena e primo bagno

Alla fine, anche con le restrizioni anti Covid, locali e ristoranti hanno potuto lavorare e si è respirata un po’ di aria di “normalità”. Tavoli, soprattutto nel centro storico di Cagliari, con tanti clienti dopo il Capodanno con coprifuoco dell’anno precedente. E c'è anche chi, affrontando il freddo – anche se le temperature non erano bassissimi – ha voluto salutare il 2021 o accogliere il 2022, con un bagno nel mare del Poetto.

