I frati abbandonano il santuario 

I Frati minori cappuccini annunciano l’addio a Lanusei. Il conto alla rovescia è già iniziato: la loro ultima messa al Santuario della Madonna d’Ogliastra sarà a ottobre 2022. Da quanto emerge dalla comunicazione che padre Filippo Betzu, ministro provinciale dei Cappuccini in Sardegna, ha trasmesso al vescovo di Nuoro e Lanusei, Antonello Mura, la decisione è irrevocabile. A 42 anni di distanza dal loro arrivo, i frati sbaraccano suscitando rammarico tra i fedeli e i laici del territorio, che dunque resterà orfano di un’altra istituzione. La storia si ripete, sei anni dopo la partenza dei salesiani, che arrivarono a Lanusei nel 1898. Con la Diocesi a un passo dal taglio e conseguente fusione con quella di Nuoro l’Ogliastra continua a essere spogliata dei presidi storici.

Addio irrevocabile

La decisione dei frati è irrevocabile. Lasceranno il Santuario nell’autunno del prossimo anno. L’edificio, progettato dall’architetto Angelo Verri, è stato voluto da monsignor Lorenzo Basoli che, il 31 maggio 1961, pose la prima pietra. È stato inaugurato nel 1979 da monsignor Salvatore Delogu. Eretta a parrocchia nel 1987, la chiesa è stata ampliata nel 2012 con il completamento del campanile e di piazza della Luce. Il clero ogliastrino ha accolto con rammarico l’annuncio, come ha spiegato il vescovo Mura: «La scelta, pur giustificata dalla mancanza di vocazioni e comunque più volte preannunciata in questi ultimi anni, impoverisce la nostra realtà ecclesiale e la priva dell’unico Ordine religioso maschile presente nel territorio. La Diocesi, nel prepararsi a questo passaggio, ritenuto dall’Ordine irrevocabile, nel confermare la profonda gratitudine ai frati che hanno servito le nostre comunità in tutti questi anni, invoca, per intercessione della Madonna d’Ogliastra, il Dio della fede e della speranza, perché consolandoci con la sua Grazia ci doni le vocazioni delle quali abbiamo bisogno».

Il sindaco

Parole di rammarico anche quelle di Davide Burchi, 43 anni, sindaco di Lanusei. «Cercherò di parlare con chi ha adottato la decisione. Qualche anno fa sembrava che l’ipotesi fosse stata accantonata». L’avvocato confida in un cambiamento di programma: «Personalmente confido in questo e spero che la Chiesa abbia la giusta sensibilità verso il territorio a cui hanno sempre donato tanto in termini religiosi e operativi. A sua volta l’Ogliastra ha sempre restituito l’attenzione che le è stata riservata».

