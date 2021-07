«I fanghi rossi? Buoni per l’edilizia» 

Scienza ed economia circolare per disinnescare la bomba ecologica dei fanghi rossi di Monteponi trasformandoli in inerti per materiale di costruzione. L’idea di bonifica e recupero prevede un’alleanza tra l’Ausi e un partner privato, la Soltreco, società che si occupa di bonifiche. «Siamo consapevoli che i tempi non saranno brevi ma abbiamo tutte le carte in regola per avviare un processo di ricerca e innovazione», dice il presidente dell’Ausi e sindaco di Iglesias, Mauro Usai: «È una grande opportunità per Iglesias e per tutto il territorio. La partnership con il nuovo socio parte da subito, con un approfondimento dello studio che sarà fatto proprio qui, nei laboratori dell’Ausi. L’obiettivo finale è bonificare l’area di Monteponi, trasformando i rifiuti minerari in inerti da utilizzare per produzioni specifiche, come i materiali da costruzione. È un percorso interessante, con prospettive occupazionali importanti».

Il primo mattone

Sul tavolo, nella sala del palazzo Bellavista dove ieri è stato presentato il progetto, c’è un mattone: è il risultato del trattamento, con mesi di studio e lavoro, su un campione di venti chili di fanghi rossi di Monteponi. «Questa è la prima prova», dice Luigi Mansi, amministratore delegato della Solmar, holding di cui fa parte la Soltreco: «I fanghi rossi sono stati inertizzati e, da rifiuti tossici, si sono trasformati in un mattone con un processo che non produce emissioni né reflui, in linea con le direttive europee. Intendiamo avviare innanzitutto la caratterizzazione del sito, per capire quali sostanze e in quali quantità sono presenti. Ad esempio, è evidente che ci sono delle stratificazioni, quindi è necessario analizzarle in modo approfondito. La fase successiva è creare un impianto pilota per applicare l’inertizzazione a livello industriale. Sappiamo che ci saranno da affrontare questioni burocratiche e di vincoli: su questo sarà determinante il lavoro del sindaco».

I vincoli

L’intera area di Monteponi ricade in un Sito di interesse nazionale: sarà necessaria un’interlocuzione costante con il ministero dell’Ambiente. Non solo: sulle montagne rosse c’è anche un vincolo della Soprintendenza per i Beni archeologici e culturali che tutela i fanghi di Monteponi come bene paesaggistico. «Non è un vincolo impossibile da superare – sottolinea Mauro Usai – con un progetto di bonifica specifico, è il Comune l’ente titolato a richiederne la rimozione al Ministero».

Ambiente e occupazione

A coordinare il progetto nel territorio per conto della Soltreco è Carlo Lolliri, ex amministratore delegato della Portovesme srl. «L’economia circolare sarà il futuro di questo territorio, la chiave di volta», dice Lolliri, «alcuni anni fa, da manager della Portovesme, ebbi l’idea di utilizzare i fanghi rossi ma per una questione di movimentazione dei rifiuti ma la Regione non diede il via libera. È un progetto dalle enormi potenzialità, con ricadute importanti su ambiente e occupazione».

1

Studio

epidemiologico: qual è l’impatto sanitario delle sostanze con cui opereranno i tecnici?

2

Piano

di caratterizzazione: quante e quali sostanze sono presenti nei fanghi?

3

Attivazione

di un'impianto pilota: dalla sperimentazione in laboratorio all'applicazione del procedimento in chiave industriale