I due veterani rossoblù 

Insieme da 7 lunghe stagioni, uniti sotto gli stessi colori rossoblù tra gioie e dolori, Luca Ceppitelli e Joao Pedro, hanno raccontato com'è nata la svolta che ha portato alla salvezza. In una conversazione tra loro analizzano i momenti chiave, come la partita giocata tra Cagliari e Parma: «Da che sembravamo spacciati, abbiamo trovato la forza che cercavamo, quel segnale che ci serviva: stava cominciando a girare. Fondamentalmente non ci siamo mai disuniti», ha detto Ceppitellli davanti alle telecamere di Sky Sport. «Siamo stati capaci di fare 3 gol in pochi minuti in una partita fino a quel momento molto complicata, è stata quella la chiave», ha integrato Joao.

La consapevolezza

La sconfitta con il Genoa non conta. Dopo il lungo cammino intrapreso che ha portato alla serie positiva, fatta di tre vittorie e due pareggi, arriva la gara in notturna di Milan-Cagliari. Prima però, il lungo pomeriggio trascorso in albergo in attesa del risultato del match tra Crotone e Benevento che ha portato alla salvezza matematica: «L’altro momento cruciale, cosa ti ricordi Jo?», ha domandato Ceppitelli. «Io stavo dormendo», ha risposto il capocannoniere e capitano del Cagliari. Ridono di gusto: «Ma perché soffro, a Napoli è stata dura assistere alla gara da fuori, quindi non volevo guardarla perché sapevo che sarebbe stata difficile, poi mi sono svegliato con urla e casino nel corridoio, tutti pazzi», ha spiegato Joao. «E comunque, nonostante fossimo già salvi, andare poi la sera a giocare col Milan e fare la partita che abbiamo fatto, ha dimostrato il carattere del Cagliari».

I gol di Joao

«Sei riuscito a confermarti Jo, hai fatto un'altra grande stagione con 16 gol, che valore dai a tutto questo?», ha chiesto Ceppitelli, vicecapitano rossoblù. «In pochi credevano potessi farlo», ha confessato l'attaccante brasiliano. «A un giocatore può capitare una stagione in cui gli gira tutto a favore, come poteva magari essere la scorsa. Mantenersi a certi livelli è una risposta per tutti».

Il ritorno di Ceppitelli

È poi Joao Pedro a dire a Ceppitelli quanto è stato importante per la squadra il suo ritorno dopo il Covid e l'infortunio: «Stare fuori e vedere i compagni in difficoltà senza poter dare un contributo è stato difficile. Non vedevo l'ora di rientrare, per poter arrivare all’obiettivo», ha risposto il centrale rossoblù. Dalla difesa all’attacco, il Cagliari può contare sull'esperienza di due veterani che negli anni hanno mostrato attaccamento e senso di appartenenza, a cui manca solo la cittadinanza cagliaritana.

