I dubbi sulla “Settimana” 

La primavera è un’ipotesi ormai sfumata, l’estate non è gradita alla Regione (e ha molti lati negativi), l’autunno è sovraffollato di corse. La “Settimana Ciclistica Italiana… sulle strade della Sardegna” sta cercando di mettere in cantiere l’edizione 2022, dopo la buona riuscita di quella dello scorso anno, la prima, per la quale si attende il contributo regionale. In questi giorni potrebbero esserci i primi incontri tra l’organizzatore Carmelo Mereu e l’assessore al Turismo Gianni Chessa, divenuto nel 2021 una sorta di “zio d’America” per lo sport. La sua politica di promuovere l’Isola attraverso i grandi eventi ha dato modo a tante discipline di disputare in Sardegna prove a carattere internazionale. Tra queste la corsa che ha raccolto l’eredità del Giro di Sardegna, vinta da Diego Ulissi dopo cinque tappe disputate a metà luglio, durante il Tour de France e prima dei Giochi Olimpici.

Le perplessità

Adriano Amici, l’ottantenne organizzatore bolognese che ha curato la parte tecnica con lo staff del Gs Emilia, sa che la data offerta dall’Uci (13-17 luglio) non può piacere alla Sardegna, che vorrebbe dirottarla verso un periodo meno “balneare” per allungare la stagione: «Ma non mi sposterei a ottobre, perché in quel periodo ci sono molte gare e soprattutto gare italiane. Dopo il Giro di Lombardia ci sono le corse venete di Pozzato», spiega. «E poi in quel periodo è francamente difficile convincere i corridori, sfiniti, a venire a gareggiare. Lo stesso Pozzato lo scorso anno non ebbe un cast eccezionale».

L’alternativa

Secondo Amici «il periodo migliore resta marzo, magari invitando le squadre a venire prima ad allenarsi, ma ormai è tardi. A questo punto forse converrebbe lasciare la corsa come unica alternativa al Tour in luglio». Nel ciclismo vale sempre il detto che “chi tardi arriva male alloggia”: «Esatto. Vale per le squadre che hanno bisogno di organizzare la stagione, vale per la Rai che decide adesso quali gare trasmettere. E credo valga anche per gli alberghi che possono garantire prezzi migliori prenotando in anticipo. Per non parlare delle navi», conclude Amici. L’esperienza passata dimostra che il tempo vola, soprattutto quando si deve lavorare con i contributi pubblici. La neonata corsa è già in pericolo di vita, se non si comincerà presto a programmarne il futuro.