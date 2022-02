I dolori dei contadini in erba  

Il mercato della canapa a basso contenuto di Thc in Sardegna registra un boom negli ultimi anni, ma a causa della poca chiarezza delle leggi e dell’accanimento nei confronti del settore, i coltivatori Iin poco tempo si sono dimezzati. Un’ulteriore modifica delle leggi in senso restrittivo ridurrebbe al collasso l'economia di tante famiglie che hanno investito tempo e denaro in corsi di formazione, coltivazione, lavorazione e commercio della pianta.

Difficoltà

«A causa della legge ci siamo dovuti spostare per fare le lavorazioni - racconta Vanni Brau, 29 anni di Oniferi -. Emerge una differenza sostanziale tra Sardegna e resto d'Italia, in particolare per quanto riguarda il Nord. In Sardegna il fiore viene considerato “droga” e pertanto sequestrato, anche se sotto il limite di Thc concesso dalla legge. Nel resto d'Italia il fiore viene sequestrato ma in seguito ad analisi se non risulta stupefacente viene riconsegnato. A parer nostro in questo modo si corrono molti meno rischi per le aziende». Il problema consiste nell’applicazione della legge, poco chiara, da parte delle forze dell'ordine. «Rischia di divenire dannoso per tutte le aziende - asserisce Brau -. Nella nostra azienda ci sono 15 dipendenti che lavorano tutto l'anno, iniziando dal mese di aprile con la coltivazione dei campi mentre nei mesi restanti lavoriamo il prodotto. Siamo in forte difficoltà, come tante altre attività».

In trasferta

Vanni Brau e Antonio Medde, 27 anni, di Oniferi lavorano in Lombardia la cannabis light prodotta nella loro azienda agricola "Serma cbd", in Lombardia. «Abbiamo lanciato questa sfida nel 2018 dopo un lungo periodo di informazione e studio. Coltiviamo in terreni di famiglia prima inutilizzati. Per fortuna otteniamo risultati più che soddisfacenti, il che ci ha permesso di abbandonare altri lavori. Siamo molto motivati nel continuare nonostante i cambi di legge e le difficoltà. Cerchiamo di espanderci ma non è semplice. Se si proseguirà di questo passo si rischia di far crollare tutto il settore, senza contare che già le spese per tenersi rigorosamente a norma sono parecchie». Una Sardegna in crisi, incerta verso il futuro. I giovani in particolare desiderano investire e garantirsi un futuro su questa terra millenaria; la motivazione non è sufficiente, si ha la necessità di maggior aiuto e supporto in maniera tale da non far estinguere l'economia locale.